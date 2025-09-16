19 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının önünde toplu tecavüze uğradı!

Hindistan polisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Odisha'nın Puri kentindeki bir plajda 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisine erkek arkadaşının gözü önünde tecavüz ettikleri iddiasıyla üç kişinin tutuklandığını açıkladı.

KAYDEDİP PARA İSTEDİLER

Polis, olayın Cumartesi günü mağdur ve erkek arkadaşının Baliharchandi tapınağının yakınında otururken meydana geldiğini belirtti. Saldırganlar genç kızın görüntülerini çekti ve bu videoları silmeleri karşılığında para istedi.

KORKUNÇ ANLAR

Ödemeyi reddeden gruptaki iki kişinin kadına tecavüz ettiği, diğerlerinin ise kadının erkek arkadaşına saldırarak onu bir ağaca bağladığı iddia edildi.

BİRİ HALA ARANIYOR

Polis, kızın pazartesi akşamı dava açtığını ve hepsi yerel halktan olan üç sanığın tutuklandığını söyledi. Sanıkların tutuklanmadan önce videoları sildikleri bildirildi. Bir diğer sanık ise şu anda firarda.

PEŞ PEŞE HABERLER

Odisha'da son aylarda cinsel saldırı vakalarında artış görüldü. Geçtiğimiz Çarşamba günü Bhubaneswar'daki bir pansiyonda bir kadına üç kişi tarafından tecavüz edildiği iddia edildi. Cumartesi günü tutuklanan zanlılar, şarkıcı kadını büyük bir müzik projesi vaadiyle kandırıp pansiyona götürdüler ve ona sakinleştirici verip tecavüz etti.

14 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ

5 Eylül'de, Ganesh putuna batırma törenine katılmak üzere kız kardeşinin köyüne giden 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, Kandhamal'da 28 yaşındaki bir adam tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Beş gün sonra tutuklanan zanlı, 9. sınıf öğrencisine arabasıyla bir yere kadar bırakmayı teklif etti ve aracın içinde küçük kıza tecavüz etti.

10 YAŞINDA...

Geçtiğimiz ay Mayurbhanj'da 10 yaşında bir kabile kızının, aynı topluluktan 20 yaşında bir genç tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Zanlı daha sonra tutuklandı.