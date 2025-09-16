Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

19 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının önünde toplu tecavüze uğradı!

Dünyada tecavüz olaylarının en çok yaşandığı Hindistan'dan bir korkunç haber daha geldi. 19 yaşındaki genç bir kız plajda 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırganlar o anlarda kızın erkek arkadaşını da ağaca bağladı. Aynı bölgede son zamanlar tecavüz olaylarının artması ise dikkat çekti. Kritik bölgede son zamanlarda birden çok korkunç haber geldi.

19 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının önünde toplu tecavüze uğradı!
Ufuk Dağ

Hindistan polisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Odisha'nın Puri kentindeki bir plajda 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisine erkek arkadaşının gözü önünde tecavüz ettikleri iddiasıyla üç kişinin tutuklandığını açıkladı.

19 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının önünde toplu tecavüze uğradı! 1

KAYDEDİP PARA İSTEDİLER

Polis, olayın Cumartesi günü mağdur ve erkek arkadaşının Baliharchandi tapınağının yakınında otururken meydana geldiğini belirtti. Saldırganlar genç kızın görüntülerini çekti ve bu videoları silmeleri karşılığında para istedi.

KORKUNÇ ANLAR

Ödemeyi reddeden gruptaki iki kişinin kadına tecavüz ettiği, diğerlerinin ise kadının erkek arkadaşına saldırarak onu bir ağaca bağladığı iddia edildi.

BİRİ HALA ARANIYOR

Polis, kızın pazartesi akşamı dava açtığını ve hepsi yerel halktan olan üç sanığın tutuklandığını söyledi. Sanıkların tutuklanmadan önce videoları sildikleri bildirildi. Bir diğer sanık ise şu anda firarda.

19 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının önünde toplu tecavüze uğradı! 2

PEŞ PEŞE HABERLER

Odisha'da son aylarda cinsel saldırı vakalarında artış görüldü. Geçtiğimiz Çarşamba günü Bhubaneswar'daki bir pansiyonda bir kadına üç kişi tarafından tecavüz edildiği iddia edildi. Cumartesi günü tutuklanan zanlılar, şarkıcı kadını büyük bir müzik projesi vaadiyle kandırıp pansiyona götürdüler ve ona sakinleştirici verip tecavüz etti.

14 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ

5 Eylül'de, Ganesh putuna batırma törenine katılmak üzere kız kardeşinin köyüne giden 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, Kandhamal'da 28 yaşındaki bir adam tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Beş gün sonra tutuklanan zanlı, 9. sınıf öğrencisine arabasıyla bir yere kadar bırakmayı teklif etti ve aracın içinde küçük kıza tecavüz etti.

10 YAŞINDA...

Geçtiğimiz ay Mayurbhanj'da 10 yaşında bir kabile kızının, aynı topluluktan 20 yaşında bir genç tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Zanlı daha sonra tutuklandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 Eylül gizemi: Tarot kartları geleceğe ışık tutuyor mu?16 Eylül gizemi: Tarot kartları geleceğe ışık tutuyor mu?
Yer: Isparta! O dans çok konuşuldu: Valilik'ten açıklama geldiYer: Isparta! O dans çok konuşuldu: Valilik'ten açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
tecavüz polis Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.