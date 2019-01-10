19 yaşındaki Türk gence ömür boyu Miami'de basketbol izlememe cezası

NBA'de önceki gece Denver Nuggets ile Miami Heat arasında oynanan maçta Denverlı basketçi atış kullanırken bir taraftar bir anda oyun alanına girdi ve topu aldı.

Basketçiler büyük şaşkınlık yaşarken, sahaya fırlayan kişinin Türk olduğu ortaya çıktı. Tutuklanıp mahkemeye çıkarılan 19 yaşındaki Marsel Imer'e Miami'de ömür boyu basketbol izlememe cezası verildi. Marsel, bu kararla birlikte Miami Heat takımına ev sahipliği yapan American Airlines Arena'da bir daha maç izleyemeyecek.

Olayın ardından 19 yaşındaki genç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sadece Miami'nin kazanmasını istemiştim" diyen Marsel, sahaya atladığı anı ve mahkemedeki görüntüsünü de Instagram üzerinden paylaştı.





