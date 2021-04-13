Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 1920’li yıllarda yaşayan kadınların en büyük kabusu: Plaj polisleri

1920’li yıllarda yaşayan kadınların en büyük kabusu: Plaj polisleri

Seray Üstün Seray Üstün
13.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatillerinizi hatırlayın. Plajlarda ya da havuz başında bikinili ve mayolu olarak nasıl rahatça hareket edebildiğinizi düşünün. 1920’li yıllarda Amerika’da yaşayan kadınlar plajlarda istedikleri gibi hareket edemiyordu. Çünkü onların mayo uzunluklarını denetleyen plaj polisleri sürekli olarak devriyedeydi.

1920’li yıllarda yaşayan kadınların en büyük kabusu: Plaj polisleri

Takvimler 1920 yılını gösterdiğinde vücudu saran giysiler ve mayolar moda oldu. Bu giysiler ise halk plajlarında ve diğer kamusal alanlarda belirli ölçülerde kuralları beraberinde getirdi. Özellikle plajlarda kadınların belirlen uzunlukta giysiler giymesi için polisler denetleme yapıyordu. Polisler bu iş için gerçek bir mezura ve cetvel kullanıyordu. Kuralları ihlal eden kadınlar istenilen uzunlukta giysi giymek ya da evlerine dönme zorundaydı. Kurallara itiraz edenler ise tutuklanıyordu. Plajlarda, terziler bulunuyordu ve onların işleri böyle kadınların eteklerinin boyunu uzatmaktı. Elbette, erkekler için de belli kurallar vardı ama bu kurallar, onlar için kadınlara oranla çok daha hafif bir şekilde uygulanıyordu.

mayo

Kadınlara plaja ilk geldiklerinde denetçiler tarafından karşılanıyordu. Ancak plajın içinde bazı kadın denetçiler dolaşarak ellerinde mezura ile kadınların mayo boyları ölçülüyordu. 1922 yılında Washington’da halk plajlarında giyilen mayoların diz üstünden en fazla 6 yukarıda olması gerekiyordu.

Uyku sorunu yaşayanlar! Amerikan askerlerinin geliştirdiği bu teknikle 120 saniye içinde uykuya dalmak mümkünUyku sorunu yaşayanlar! Amerikan askerlerinin geliştirdiği bu teknikle 120 saniye içinde uykuya dalmak mümkün


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
13 Nisan 2021 Salı:TV yayın akışı...13 Nisan 2021 Salı:TV yayın akışı...
Vali, gizli cenneti paylaştı: Temaşaya var mısınız?Vali, gizli cenneti paylaştı: Temaşaya var mısınız?
Anahtar Kelimeler:
bikini Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Tarihin en acımasız insanı! Evlilikten sıkıldı, ailesini öldürdü

Tarihin en acımasız insanı! Evlilikten sıkıldı, ailesini öldürdü

200 metrelik teras nefesleri kesti

200 metrelik teras nefesleri kesti

İlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardı

İlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardı

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

Bu kasabada bir tek şey eksik

Bu kasabada bir tek şey eksik

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.