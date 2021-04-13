1920’li yıllarda yaşayan kadınların en büyük kabusu: Plaj polisleri

Takvimler 1920 yılını gösterdiğinde vücudu saran giysiler ve mayolar moda oldu. Bu giysiler ise halk plajlarında ve diğer kamusal alanlarda belirli ölçülerde kuralları beraberinde getirdi. Özellikle plajlarda kadınların belirlen uzunlukta giysiler giymesi için polisler denetleme yapıyordu. Polisler bu iş için gerçek bir mezura ve cetvel kullanıyordu. Kuralları ihlal eden kadınlar istenilen uzunlukta giysi giymek ya da evlerine dönme zorundaydı. Kurallara itiraz edenler ise tutuklanıyordu. Plajlarda, terziler bulunuyordu ve onların işleri böyle kadınların eteklerinin boyunu uzatmaktı. Elbette, erkekler için de belli kurallar vardı ama bu kurallar, onlar için kadınlara oranla çok daha hafif bir şekilde uygulanıyordu.

Kadınlara plaja ilk geldiklerinde denetçiler tarafından karşılanıyordu. Ancak plajın içinde bazı kadın denetçiler dolaşarak ellerinde mezura ile kadınların mayo boyları ölçülüyordu. 1922 yılında Washington’da halk plajlarında giyilen mayoların diz üstünden en fazla 6 yukarıda olması gerekiyordu.



