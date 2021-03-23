Uyku sorunu yaşayanlar! Amerikan askerlerinin geliştirdiği bu teknikle 120 saniye içinde uykuya dalmak mümkün

Uzmanlar 8 saatlik uykunun sağlık açısından önemli olduğunun devamlı olarak altını çizer. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için uyku en önemli besin kaynağıdır. Uyku problemi yaşıyorsanız Amerikan askerlerinin geliştirdiği bu yöntem bütün sorunlarınızı ortadan kaldırır.

Ordular için uyku her zaman hayati bir öneme sahiptir. Düşmana karşı tetikte olan askerler uykuya dalma konusunda devamlı olarak sorun yaşar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında askerlerin uykusuzluktan kendilerini vurma noktasına gelmesi uyku anlamında ciddi çalışmaların başlamasına yardımcı oldu. Askerler gece, gündüz, tümsek, çukur demeden fırsat buldukları an uyuyabilmeliydi. Bu sebeple savaş öncesi eğitim birimi, geliştirdiği özel teknikle 2 dakika içinde askerlere uykuya dalmayı öğretti. 6 haftalık çalışmalar sonunda askerlerin yüzde 96'sı başarılı bir şekilde uykuya dalmaya başlamıştı. Teknik ise oldukça kolaydır. Siz de istediğiniz ortamda kolaylıkla deneyebilirsiniz. Askerler tekniği ilk olarak sandalye üzerinde denedi. Çünkü ihtiyaç duyulan tek şey, vücudun tamamen serbest bırakılacağı bir pozisyondu. Rahat bir pozisyona geçtiyseniz tekniğin detaylarını paylaşmaya başlıyoruz.