1930'lar Amerikası Opera sahnesine taşınacak

EDA ÖZDENER - Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahneye konulacak "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri 11 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Ekonomik buhranda halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesini anlatan müzikal, 1930'lar Amerikası'nda bir "halk kahramanı" olarak görülen, polislerin ise "halk düşmanı" olarak aradığı John Dillinger'in yaşamından izler taşıyor. Eser, caz ve bing band icraları, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları ve dönem kostümleriyle adeta 1930'lar Amerika'sını Ankara'ya getiriyor. Ritmin hiç düşmediği müzikal, sahne üzerinde değişen dekoruyla ilgi çekiyor. - "Solistler dans ediyor, dansçılar tiyatro da yapıyor" Eserin rejisör ve koreografı Nilgün Bilsel Demireller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gangster'i "dans, caz orkestrası, tiyatro gibi bir müzikalde olması gereken her şeyin bir mozaiği" olarak tanımladı. Demireller, "Benimkisi birazcık da kurumuma ahde vefa oldu. Eğitimini aldığım her şeyi sahneye taşımak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Modern ve klasik caz ile tap dansı buluşturabileceği, Brodway kabarelerini sahneye taşıyabileceği bir hikaye arayışındayken kardeşinin gangster hikayesi önerisinde bulunduğunu anlatan Demireller, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gangster müzikali tamamen benim kurgum, senaryoyu kendim yazdım. Dönem 1930'lar olduğu için müzik cazdı, bing bandler olması gerekiyordu. Böyle hareketli ve güçlü müzikte dans etmek de çok zor. Genelde Amerika'da bu tarz bing band parçalarda rock and roll görürüz. Ben rock and roll değil de tap dans uyguladım. Cazlarda dönemi inceledim, parçalar hep dramaturjiye uygun, çok popüler, dünyaca ünlü parçalar, hala birçok müzikalde şu anda icra ediliyor." Dönem dansları arasında bulunan tap, rock and roll, çarliston, twist ve halkın spontane olarak sokak çalgıcılarına eşlik ettikleri stili, müzikalin farklı bölümlerine yerleştirdiğini belirten Demireller, "Solistler şarkı söylemenin yanında dans ediyor, dansçılar tiyatro da yapıyor. Dansçılar olarak senelerce sessiz sanat yaptık, bu müzikalde ilk defa sesimiz çıkıyor, oyuncu gibi oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.