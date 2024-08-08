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  4. 1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

08.08.2024 10:47
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1991'den yaşanan bir kayıp olayın detayları duyanları hayrete düşürdü! 17 yaşındayken ailesini terk eden Kemal Demir 33 yıl aranın ardından Manavgat'ta bulundu. Hurdacılık yapan, deniz havasını çok sevdiğini ve hayatından mutlu olduğunu belirten Demir miras da istemediğini belirterek ailesinin yanına dönmek istemedi.

İzmit'te yaşayan ailesinin yanından 1991 yılında ayrılan ve 33 yıldır kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Kemal Demir, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 tekerli arabası ile hurda toplarken bulundu. Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından bulunan Kemal Demir hakkında gaiplik kararı alındığı belirlendi.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, kum mevkiindeki Manavgat Stadı çevresinde devriye görevi yaptığı sırada 3 tekerlekli araba ile hurdacılık yapan bir şahsı şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Üzerinde kimlik bulunmayan şahsın beyanı doğrultusunda yapılan detaylı incelemede adının Kemal Demir olduğu belirlendi.

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AİLESİ 1991'DEN BU YANA ARIYOR

Demir'in ailesi tarafından 33 yıldır arandığı, 2013 yılında anne-babasının ölmesi ve kardeşlerinin veraset ilamı çıkartabilmeleri için Yalova'da Sulh Hukuk Mahkemesine gaiplik davası açtığı, mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyayı son kez ikamet ettiği Alanya'ya gönderdiği ve Alanya Sulh Hukuk Mahkemesinin ise 28 Temmuz 2018 tarihinde gaiplik kararı verdiği belirlendi.

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AİLESİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİ

JASAT ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen Kemal Demir, hakkında yapılan işlemlerin ardından ailesinin yanına dönmeyeceğini, yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini belirtmesi üzerine kum mevkiindeki hurda aracının yanına geri götürüldü.

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"DENİZİN HAVASI BENİ BURAYA ÇEKTİ! HAYATIMDAN MEMNUNUM"

33 yıl önce 1991 yılında 17 yaşındayken anne-babası, abla ve ağabeyini arkasında bırakarak İzmit'ten ayrılan, önce Bodrum'a, ardından Kuşadası'na giden çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Demir, "2002 yılında Manavgat'a geldim. Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat'ta kaldıktan sonra Alanya'ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat'a döndüm ve 15 yıldır Manavgat'ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dedi.

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MİRAS DA İSTEMİYOR

33 yıldır ailesinin arama gereği duymadığını belirten Kemal Demir, "Ben geçmişime dair anne ve babamdan başka bir şey hatırlamıyorum. Onlar da ölmüşler. Ailemden kimseyi tanımıyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Gaiplik iptali ve miras gibi bir talepte bulunmayacağım. Yaşantımı burada sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

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AW263143_07Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Manavgat kayıp
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