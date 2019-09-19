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2 ay önce doğum yapan Özlem Ada Şahin fiziğiyle büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Temmuz ayında ikinci bebeğini dünyaya getiren Özlem Ada Şahin, şimdilerde eşi ve ailesiyle tatil yapıyor.

2 ay önce doğum yapan Özlem Ada Şahin fiziğiyle büyüledi

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 senesinde nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, ilk bebeğini 2017 yılında, ikinci bebeğini ise geçtiğimiz Temmuz ayında kucağına aldı. Çocuklarına gösterdiği ilgiyle sık sık gündeme gelen Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

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MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Özlem Ada Şahin şimdilerde eşi Berkay ve kızlarıyla tatil yapıyor. İki ay gibi kısa bir süre önce doğum yapan Şahin, dün üstünde bikini altında da etek olan bir kombiniyle poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin, düzgün vücuduyla herkesi mest etti.

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Anahtar Kelimeler:
özlem ada sahin fiziği

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