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  4. 2 ay önce evlenmişti! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den müjdeli haber! Anne oluyor

2 ay önce evlenmişti! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den müjdeli haber! Anne oluyor

09.09.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenmişti. Kısa süre önce evlenen ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, Haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi. Kısa süre önce hayatlarını birleştiren ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

ece eda

Güzel oyuncu yaz sonunda anne olacağı haberini aldı ve mutluluktan havalara uçtu. Muhabir Online’ın özel haberine göre Eda Ece şimdilerde bir aylık hamile...

Eda Ece 1

Ünlü oyuncu geçen aylarda başrolünü oynadığı fenomen dizi Yasak Elma'nın bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.

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