2 ay önce evlenmişti! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den müjdeli haber! Anne oluyor

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, Haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi. Kısa süre önce hayatlarını birleştiren ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Güzel oyuncu yaz sonunda anne olacağı haberini aldı ve mutluluktan havalara uçtu. Muhabir Online’ın özel haberine göre Eda Ece şimdilerde bir aylık hamile...

Ünlü oyuncu geçen aylarda başrolünü oynadığı fenomen dizi Yasak Elma'nın bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.

