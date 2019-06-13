2 bin 500 yıllık lezzetin sırrını ustası anlattı!

Ustası, dev kazanlarda pişirilen pilavın tarifini anlatıyor: "Kazanı önce ısıtıyoruz. Sıvı yağ döküyoruz. Sonra da eti ekliyoruz. Etler pişmeye başladıktan sonra soğan ekliyoruz. Tekrar kızartıyoruz. Havuç ilave ettikten sonra su ekliyoruz. Nohut ve kuru üzüm ekledikten sonra tekrar su ilave ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk saat pişmesini bekliyoruz. Sonra pirinç ekliyoruz ve bir saat daha pişiriyoruz. Pilavı karışrıtıp üzerini de bu şekilde kapakla kapatıyoruz. Pilavımız hazır."

Buharalı tıp bilgini İbn-i Sina tarafından tarif edildiği bilinen Özbek pilavı ülkenin ve bölgenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip. Pilav özellikle düğün ve cenaze gibi kalabalık misafirlerin olduğu zamanlarda dev kazanlarda pişirilerek servis ediliyor.

Ana malzemesi pirinç, soğan, havuç ve etten oluşan; yapımı bölgeden bölgeye değişen Özbek pilavına çeşitli sebzeler, kuru üzüm ve ayva da eklenebiliyor.

Özbeklere göre, "İnsan, pilavdan bir kez tadarsa, hayatı boyunca o lezzeti unutamaz"

Ülkede her yıl "Özbek Pilavı Festivali"düzenleniyor.

