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2 bin yıllık gelenek! Çin’de Ejderha Teknesi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

03.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Fujian eyaletindeki Xiamen kentinde her yıl gündönümünde kutlanan 2 bin yıllık bir Çin geleneği "Ejderha Teknesi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalin coşkusu Cumartesi gününe kadar devam edecek.

2 bin yıllık bir Çin geleneği haline gelen "Ejderha Teknesi Festivali" tüm heyecanıyla başladı. Festivalde, o güne özel yemekler yenirken, isimlerini teknelerin baş ve uç bölümlerinde yer alan geleneksel Çin ejderha şekillerinden alan Dragon kayıklarıyla yarış düzenlendi. Tayvan Boğazı’nın her iki yakasından 41 takımdan binden fazla kişinin yarıştığı festivalde, takımlar halinde yarışan ekipler hedeflenen varış noktasına diğerlerinden önce varmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Takım üyelerinden bir tanesinin kayığın ön tarafında oturarak, hem ekip arkadaşlarının ritmini koruyacakları hem de konsantrasyonlarını yüksek tutacakları şekilde davul çalması renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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