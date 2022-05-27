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Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde skandal! Eski müdür tarihi eser kaçakçılığı iddialarıyla gündemde

27.05.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde skandal! Eski müdür tarihi eser kaçakçılığı iddialarıyla gündemde

Fransız basınında yer alan habere göre, Martinez, hafta başında Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi (OCBC) tarafından gözaltına alındı. Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturmada “organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı yapmak” ve “kara para aklamakla” suçlanıyor.

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Martinez’in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.

Temmuz 2018’de Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma başlatılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa
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