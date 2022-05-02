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  4. 2 haftadır Camdaki Kız'da olmayan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

2 haftadır Camdaki Kız'da olmayan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

02.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Senaryo gereği dizide hasta amcasının yanına giden Yakut'un bu süreçte tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

2 haftadır Camdaki Kız'da olmayan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan korkutan bir haber geldi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı. Posta'dan Suna Akyıldız da Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi.
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BEYNİNE PIHTI ATTI

Senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı. Beyni pıhtı atan oyuncu, bir süre hastanede tedavi gördü. Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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