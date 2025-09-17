2 kilosu 1 yıl yetiyor! İzinsiz koparana 557 bin TL ceza!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğadan izinsiz şekilde salep soğanı toplanmasının önüne geçmek amacıyla Jandarma ekipleri tarafından denetim yapılıyor. Denetimlerde, biyolojik çeşitliliğin korunması ve endemik türlerin sürdürülebilirliği hedeflenirken, özellikle nesli tehlike altında olan salep orkidesinin yaygın bulunduğu alanlarda ve çevre alanlarda kontroller yapılıyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşları da bilgilendirerek doğadan salep soğanı toplamanın Çevre Kanunu ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası kapsamında izne tabi olduğunu hatırlattı ve kurallara uymayan kişiler hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.

"2 KİLO 15 KİŞİLİK BİR NÜFUSA 1 YIL KADAR YETER"

Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan ve 12 yaşından bu yana yurt dışında yaşadığını ifade eden Davut Güvenç, konuyla ilgili "Kızımla birlikte doğa harikası olan bu yerlerde gezintiye çıktık. Gezerken komutanlarımıza rastladık. Buralardaki vatandaşların emniyeti için kontrol yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşadığımız için salebin kaçak toplandığından pek haberim yok. Ama Avusturya'ya dönerken Akdağmadeni salebinden de en az 2 kilo götürüyoruz. 2 kilo 15 kişilik bir nüfusa 1 yıl kadar yeter. Gittiğimiz yerlere hediye olarak da götürüyoruz. Yapılan denetimler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gamze Güvenç ise "Babamla birlikte gezi yapmaya geldik. Burası çok güzel bir yer. Akdağmadeni salebini tüketiriz. Hatta evde hep ben yaparım. Tadı çok güzel. Denetim hakkında çok bilgim yok ama Jandarma ekiplerinin görev başında olması çok iyi" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır