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    4. 2 kolu ve 1 bacağı olmayan paralimpik bisikletçiye saat hediye edildi... Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bisikletçiden yanıt gecikmedi!

    2 kolu ve 1 bacağı olmayan paralimpik bisikletçiye saat hediye edildi... Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bisikletçiden yanıt gecikmedi!

    16.08.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Parabisikletçi Ricardo Ten Argiles, her iki kolu da olmamasına rağmen katıldığı turnuvada dünya şampiyonu olduğu için bir saatle ödüllendirildi. Parabisikletçi Argiles'ten tartışmalı ödüle cevap geldi.

    İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da düzenlenen 2023 UCI Dünya Şampiyonasına katılan 48 yaşındaki İspanyol parabisikletçi Ricardo Ten Argiles, üç ayrı disiplinde altın madalya kazandı.

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    SAAT HEDİYE EDİLDİ...

    İki kolu ve bir bacağı kesilmiş olan Argiles'e tören sırasında saat takdim edildi.

    Olay sonrası organizatörlere tepkiler çığ gibi büyüdü.

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    BİSİKLETÇİDEN CEVAP GELDİ

    Argiles, tartışmalı jest sonrası olayı iyi niyetle değerlendirerek, kimseyi suçlamadı.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendisine sorulan "Ricardo, saat kaç?" sorusuna, "Dünya şampiyonu zamanı." diye cevap verdi.

    Sosyal medya kullanıcıları Argiles'in bu klas davranışını övdü.

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