2 kolu ve 1 bacağı olmayan paralimpik bisikletçiye saat hediye edildi... Tepkiler çığ gibi büyüdü: Bisikletçiden yanıt gecikmedi!

İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da düzenlenen 2023 UCI Dünya Şampiyonasına katılan 48 yaşındaki İspanyol parabisikletçi Ricardo Ten Argiles, üç ayrı disiplinde altın madalya kazandı.
İki kolu ve bir bacağı kesilmiş olan Argiles'e tören sırasında saat takdim edildi.
Olay sonrası organizatörlere tepkiler çığ gibi büyüdü.
Argiles, tartışmalı jest sonrası olayı iyi niyetle değerlendirerek, kimseyi suçlamadı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kendisine sorulan "Ricardo, saat kaç?" sorusuna, "Dünya şampiyonu zamanı." diye cevap verdi.
Sosyal medya kullanıcıları Argiles'in bu klas davranışını övdü.