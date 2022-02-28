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2 milyon TL'ye reklam yüzü olan Buket Aydın soluğu Paris'te aldı

28.02.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde olan spiker Buket Aydın reklam yüzü oldu. Elektrikli aracın reklam yüzü olarak 2 milyon TL kazanan Buket Aydın soluğu kız arkadaşlarıyla Paris'te aldı.

2 milyon TL'ye reklam yüzü olan Buket Aydın soluğu Paris'te aldı

Kanal D'deki işlerinden istifa edip eşiyle de boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın zaman zaman iddialı pozlarını paylaşıyor. Hem bu pozlarla hem de Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla son dönemde adından söz ettirek Buket Aydın reklam yüzü oldu.

Bir elektrikli araba markasının reklam yüzü olan Aydın bu markadan hem minik bir araba aldı hem de reklam ücreti olarak yüksek meblağda para kazandı.

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Reklamdan 2 milyon TL kazandığı iddia edilen Buket Aydın soluğu ise kız arkadaşlarıyla Paris'te aldı. Aydın'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın
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