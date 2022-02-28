2 milyon TL'ye reklam yüzü olan Buket Aydın soluğu Paris'te aldı

Kanal D'deki işlerinden istifa edip eşiyle de boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın zaman zaman iddialı pozlarını paylaşıyor. Hem bu pozlarla hem de Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla son dönemde adından söz ettirek Buket Aydın reklam yüzü oldu.

Bir elektrikli araba markasının reklam yüzü olan Aydın bu markadan hem minik bir araba aldı hem de reklam ücreti olarak yüksek meblağda para kazandı.

Reklamdan 2 milyon TL kazandığı iddia edilen Buket Aydın soluğu ise kız arkadaşlarıyla Paris'te aldı. Aydın'ın paylaşımlarına beğeni yağdı.

