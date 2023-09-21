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2. Sayfa konuğu Dilan Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hayatı ve biyografisi

21.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat 21 Eylül 2023 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk olacak. dilinden düşürmediği 'enerji' kelimesiyle şarkı yapan ünlü isim kendini fenomen olarak görmediğini vurguluyor. Fenomen Polat ile eşi Engin Polat, sosyal medyada en çok takip edilen çiftler arasında yer alıyor. Peki, 2. Sayfa konuğu Dilan Polat kimdir? İşte Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa konuğu Dilan Polat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hayatı ve biyografisi

Dilan Polat, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayacak. Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 'Enerji' şarkısıyla dikkat çeken Dilan Polat hakkında bilgiler...

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DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Dilan Polat evli ve iki çocuk annesidir.

Genç kadın, iş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı. Dilan Polat pek çok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı.

2017 yılında bir güzellik merkezi kurdu.Sosyal medyada binlerce takipçisi vardır.

Daha önce ikinci çocuğu için düzenlediği partide görülen Ebru Polat, Eylül Öztürk, Nez Demir, Sema Öztürk ve Merve Akyüz gibi ünlü isimler ile dikkat çeken Polat'ın her hareketi gündem oluyor.

Dilan Polat yakın zamanda 'Enerji' isimli bir şarkı çıkarmıştır.

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2. SAYFA KONUĞU DİLAN POLAT'IN EŞİ ENGİN POLAT KİMDİR?

Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Günümüzde 35 yaşındadır.

Engin Polat aslen İstanbullu olduğu söylense de bazı kaynaklarda Ankaralı olduğu da ifade edilmektedir.

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Engin Polat, kariyer hayatına 2013 yılında inşaat sektörü ile adım atmıştır. Polat, daha sonra medikal estetik alanına yönelmiştir.

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