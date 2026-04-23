2 yaşındaki bebek, yolcu gemisinden denize çakıldı!

Portekiz’in Madeira Adası açıklarında büyük bir kruvaziyer gemide korkunç bir olay yaşandı. Mein Schiff 7 adlı gemide bulunan 2 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre yaklaşık 10–13 feet (3–4 metre) yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

LİMANDA FECİ OLAY

Olay, gemi Funchal Limanı’na demirli olduğu sırada meydana geldi. İlk müdahale gemi içinde yapılırken, küçük çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yerel sağlık kaynakları, çocuğun durumunun “çok ciddi” olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye kırmızı alarm verildi. Hızlı müdahale ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edilirken, çocuk Funchal bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gemi şirketi ve liman otoriteleri, olayın gemi içinde meydana geldiğini doğrularken detay paylaşmadı.