Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

2 yaşındaki bebek, yolcu gemisinden denize çakıldı!

Madeira’da limanda demirli kruvaziyer gemide 2 yaşındaki bir bebek, yaklaşık 3–4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Bebeğin hastanede yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Portekiz’in Madeira Adası açıklarında büyük bir kruvaziyer gemide korkunç bir olay yaşandı. Mein Schiff 7 adlı gemide bulunan 2 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre yaklaşık 10–13 feet (3–4 metre) yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

LİMANDA FECİ OLAY

Olay, gemi Funchal Limanı’na demirli olduğu sırada meydana geldi. İlk müdahale gemi içinde yapılırken, küçük çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yerel sağlık kaynakları, çocuğun durumunun “çok ciddi” olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye kırmızı alarm verildi. Hızlı müdahale ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edilirken, çocuk Funchal bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gemi şirketi ve liman otoriteleri, olayın gemi içinde meydana geldiğini doğrularken detay paylaşmadı.

Anahtar Kelimeler:
gemi bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.