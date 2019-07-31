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20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Düğün Dernek filminin Çetin'i Murat Cemcir, son haliyle olay oldu! Baba Parası filmi için tam 20 kilo veren Murat Cemcir bambaşka biri oldu, gören tanıyamadı.

20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali

Filmleri, dizileri ve reklamları ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Murat Cemcir son hali ile magazin basınının gündeminde. Yeni rolü için tam 20 kilo veren Murat Cemcir'in son hali büyük beğeni aldı.

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Kardeş Payı, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek filmlerinde başrolü kankası Ahmet Kural ile paylaşan Murat Cemcir son olarak Ahlat Ağacı filminde rol almış ve film büyük ses getirmişti. Cannes Film Festivalinde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

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Reklam filmlerinde de sık sık boy gösteren başarılı oyuncu Murat Cemcir son günlerde ekranlarda pek görünmüyordu işin aslı ise sonradan çıktı.

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Sessizliğe gömülen ve çok sık ortalarda görünmeyen Murat Cemcir, Baba Parası filminde hayat vereceği karakter için hazırlık yapıyormuş.

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Kick boks eğitimi alarak form tuttuğunu anlatan Murat Cemcir, tatil planıyla ilgili sorulara da “Necati Kocabay’la birlikte yapımcı olarak iki film birden çekiyoruz, projeler tamamlandıktan sonra ekipçe tatile çıkacağız” dedi.

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Verdiği 20 kilonun ardından son halini instagram hesabından paylaşan Murat Cemcir'e beğeni ve yorum yağdı. Fit hali takipçileri tarafından tam not aldı. Bazı takipçiler ise tanıyamadım, bu Murat Cemcir mi yorumunu yaptı.

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Murat Cemcir son hali

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