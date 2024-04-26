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Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın son pozları sosyal medyayı salladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 09:22
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Halen daha büyük bir ilgiyle izlenen Hayat Bilgisi dizisinde Didem'e hayat veren Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun son pozları sosyal medyayı salladı.

Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın son pozları sosyal medyayı salladı!

2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri de Hayat Bilgisi'ydi... Her karakteri çok konuşulan dizinin öne çıkan isimlerinden biri de Didem karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar'dı.

1996 yılında Gurbetçiler ile ekran kariyerine başlayan ünlü oyuncu daha sonra Ruhsar, Koçum Benim, En Son Babalar Duyar, Hürrem Sultan gibi birçok projede de yer almıştı.

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"HER GEÇEN GÜN GÜZELLEŞİYOR"

Oyuncunun hayranları tarafından son hali merak ediliyordu. Yeliz Doğramacılar'ı yıllar sonra görenler oldukça şaşırdı. Ünlü oyuncunun son pozları sosyal medyayı salladı.

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Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun pozlarına hayranları beğeni ve yorum yağdırıyor. Hayranları oyuncuya "Her geçen gün daha güzelleşiyor", "Güzel fiziğiyle bayağı iddialı", "Çok seviyorum" gibi yorumlar yaptı.

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