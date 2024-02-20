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  4. 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel tarzıyla galaya damga vurdu! Stil danışmanını yanından ayırmadı

20 kilo vermişti! Bergüzar Korel tarzıyla galaya damga vurdu! Stil danışmanını yanından ayırmadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 08:45 | Son Güncelleme:
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‘Düğüm’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değişikliğine gitmiş ve tam tamına 20 kilo vermişti. Saçlarını kısaltıp sarıya boyatan Korel'in son hali yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti. Bergüzar Korel'in heyecanla beklenen dizisinin galası yapıldı. Korel, iddialı tarzıyla galaya damga vurdu.

20 kilo vermişti! Bergüzar Korel tarzıyla galaya damga vurdu! Stil danışmanını yanından ayırmadı

Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekranlara dönüyor. Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Korel, 8 ay gibi kısa sürede 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

Saçlarını kısa kestirip sarıya boyatan ünlü ismin yeni imajı Esra Erol'a benzetildi. Bergüzar Korel'in heyecanla beklenen dizisi 'Düğün'ün galası gerçekleştirildi.

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Korel geceye siyah yanları kesik detaylı elbisesi ile damga vurdu. Stil danışmanını yanından bir an olsun ayırmayan Korel'in iddialı tarzı pek beğenilmedi.

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Stil danışmanının Bergüzar Korel'in elbisesini düzelttiği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Ünlü ismin tarzına; 'Stil nerede?', 'Hiç olmuş mu?, 'Tarz olacağım derken kokoreç olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Youtube


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