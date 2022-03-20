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20 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

20.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 19 Mart Cumartesi akşamı; Survivor, Gönül Dağı ve Şarkılar Beni Söyler gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 19 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

20 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

19 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 19 Mart Cumartesi akşamı Survivor, Gönül Dağı ve Şarkılar Bizi Söyler gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 19 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

19 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Mart Cumartesi TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

19 Mart akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 19 Mart akşamı TRT1'de Gönül Dağı, TV8'de Survivor, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar yer aldı.

19 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Mart Cumartesi akşamı, Survivor, Gönül Dağı ve Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleriyle ekrana geldi. 19 Mart reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 19 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

19 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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