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20 metrelik ağaçlara tırmanarak tek tek topluyorlar! Kilosu 10 bin lirayı buluyor

Artvin'de köknar ağaçlarından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 10 bin liraya ulaşıyor. Yörede balla karıştırılarak tüketilen ürün, mide rahatsızlıklarını hafiflettiğini söyleyen vatandaşlardan ilgi görüyor.

20 metrelik ağaçlara tırmanarak tek tek topluyorlar! Kilosu 10 bin lirayı buluyor

Artvin'de köknar ağaçlarından çakı yardımıyla tek tek toplanan çam sakızının kilogram fiyatı 10 bin lirayı buldu. Toplanması zahmet ve risk taşıyan ürün, geleneksel kullanım alışkanlıklarını sürdüren vatandaşlardan ilgi görüyor.

Genellikle köylüler ve çobanlar tarafından ağustos ve eylül aylarında toplanan çam sakızına ulaşmak ustalık istiyor. Yüksekliği 15-20 metreyi bulan ağaçlara tırmanan vatandaşlar, sakızı çakı yardımıyla tek tek topluyor. Toplama sürecinin zahmetli ve riskli olması, ürünün fiyatını artıran nedenler arasında yer alıyor.

Yörede "köknar sakızı" olarak da bilinen ürün, bazı vatandaşlar tarafından toz haline getirilip balla karıştırılarak geleneksel olarak tüketiliyor. Satıcılar, ürüne özellikle 50 yaş üstü vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtiyor.

20 metrelik ağaçlara tırmanarak tek tek topluyorlar! Kilosu 10 bin lirayı buluyor 1

"FİYATININ YÜKSEK OLMASININ NEDENLERİNDEN BİRİ TOPLAMA ZAHMETİ"

27 yıldır aile işletmesi olarak şarkütericilik yapan Erkan Büyük, çam sakızının Artvin'de geçmişten günümüze taşınan geleneksel ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Büyük, "Köknar sakızı diye geçer, köknar ağacında bulunur. Yüksek rakımlı yerlerdeki ağaçlardan tek tek toplanır. Toplamak zahmetli ve zor bir iş. Ormanlık alanda ağaçlara çıkıldığı için riski de var. Çok emek gerektirmesi, fiyatının yüksek olmasının nedenlerinden biri. Kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Genellikle 50 yaş üstü insanlar bu tür ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor.

Yeni nesil de kullanıyor ama büyüklerimiz daha çok tercih ediyor. Mide rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar, eskimiş çam sakızını alıp balla karıştırıyor. Sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce tüketerek rahatsızlıklarının hafiflediğini söylüyorlar. Bu, eski insanların günümüze taşıdığı geleneklerden biri. Bu ürünü Türkiye'nin bir çok iline kargo yapıyoruz. İsteyen karışım halinde isteyen ise çam sakızı yada, bal ayrı ayrı alıp karışımını kendi yapıyor." diye konuştu.

20 metrelik ağaçlara tırmanarak tek tek topluyorlar! Kilosu 10 bin lirayı buluyor 2

15-20 METRELİK AĞAÇLARDAN TOPLANIYOR

Aktar ürünleri satıcısı Selahattin Arslan da çam sakızının toplanmasının zor olduğunu belirterek, "Çam sakızı işi oldukça zor bir iştir. Ağaçların üzerinde bulunur. Öyle ağaçlar var ki yükseklikleri 15-20 metreyi buluyor. Bu ağaçlara tırmanılarak çıkılır ve sakız çakı yardımıyla tek tek toplanır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sakız Artvin ağaç
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