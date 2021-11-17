20 yıl sonra yeniden bir araya geliyorlar! Harry Potter ekibi “Hogwarts’a Dönüş” yapımı için toplandı

İlk yayınlandığı günden itibaren tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Harry Potter serisi, gişe rekorları kırmıştı. Filmin oyuncuları, serinin ilk filmi olan Felsefe Taşı’nın vizyona girişinin 20. yılında tekrar bir araya gelecek. Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran bu haber, 52 saniyelik küçük bir fragmanla duyuruldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

HBO Max, Felsefe Taşı’nın vizyona girişinin 20. yılında Harry Potter ekibinin tekrar toplandığını açıkladı. Açıklamada “Hogwarts’a Dönüş” isimli yapımın 1 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Bu yapım başrol oyuncuları Emma Watson, Rupert Girint ve Daniel Radcliffe oynadıkları karakterleri derinlemesine ele alacak. Yeni yapımda Harry Potter’ın üç kahramanının dışında filmde rol almış Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter ve Ralph Fiennes gibi isimler de seyircisiyle hasret giderecek.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Harry Potter’ın özel bölümle bir kez daha seyircilerinin karşısına çıkacak olmasının haberi kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



