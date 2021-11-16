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Harry Potter film serisinin 20. yıl dönümünde yönetmeninden itiraf: Harry Potter başkası olacaktı

16.11.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter ve Felsefe Taşı yönetmeni Chris Columbus, Draco Malfoy karakterine hayat veren Tom Felton’un okuma provalarında Harry Potter’a hayat verdiğini itiraf etti. Saç rengi nedeniyle Tom Felton’un Harry Potter karakterini kaçırdığını sözlerine ekledi.

Harry Potter film serisinin 20. yıl dönümünde yönetmeninden itiraf: Harry Potter başkası olacaktı

İlk Harry Potter filmi bu hafta 20. yılını kutluyor. Felsefe Taşı , hayranların JK Rowling'in yazısında tasvir edilen karakterlerin adlarına yüzler koymasına izin verdi ve uzun süre önce oyuncular Daniel Radcliffe , Rupert Grint ve Emma Watson, dünya tarafından Harry, Ron ve Hermione olarak bilinmeye başlandı. Harry Potter ve Felsefe Taşı yönetmeni Chris Columbus, hayranlarını Harry Potter’ın dünyanın en sevilen ve en iyi bilinen serilerinden biri olduğu ortaya çıkartan hikâyesini başlangıcına geri dönmeye teşvik etti.

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“EN BAŞINDA HARRY POTTER BAŞKAYDI”

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Tom Felton’un en başından beri oyuncu kadrosunda yer aldığını ifade eden Chris Columbus, “Draco rolünde kendisini kısa sürede hikâyedeki kötü adamlardan biri olarak tanıttı. ‘Potter’ kelimesini tükürme şekliyle söyleyerek Harry’e olan nefretini seyirciye göstermeyi başardı” dedi.

The Hollywood Reporter ile yaptığı röportajda yönetmen, oyuncu olarak yeteneklerini fark ettikten sonra stüdyonun başrol için Felton'u düşündüklerini açıkladı. Columbus, “Tom'un saçını boyayalım, yara izi verelim, gözlüğü takalım ve görelim diye düşündük. Harika bir Harry Potter okuması yaptı. Sorun şu ki, 11 veya 12 yaşındaki bir çocuğun saçının ne zaman boyandığını gerçekten anlayabilirsiniz. Neyse ki Felton'ın saç rengi, Malfoy'da çok daha iyi durdu. Tom'un Malfoy'u oynamak zorunda olduğunu biliyordum" diye konuştu.

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