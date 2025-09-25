20 yıldır bulunamıyordu! Pembeli kadının gizemini Türk polisi çözdü

İspanya’da 2005 yılında cansız bedeni bulunan kadının kimliği 20 yıl sonra tespit edildi. Kimliği belirsiz kadının 31 yaşındaki Rus vatandaşı Ludmila Zavada olduğu anlaşıldı.

Temmuz 2005’te Barselona’nın kuzeydoğusunda yol kenarında bulunduğunda, üzerinde pembe çiçekli bir bluz, pembe pantolon ve pembe ayakkabılar vardı. Bu nedenle polisler, onu yıllarca "Pembeli Kadın" olarak anıyordu.

TÜRK POLİSİ TESPİT ETTİ

Bu yıl başlarında Türk polisi, alınan parmak izlerini ulusal veri tabanında tarayarak Ludmila Zavada’nın kimliğini tespit etti. Ardından, Rusya’da bulunan bir yakınından alınan DNA örneği ile eşleşme sağlandı. Interpol Genel Sekreter Yardımcısı Valdecy Urquiza, "20 yıl sonra, kimliği bilinmeyen bir kadına ismi iade edildi" diyerek gelişmenin, diğer kayıp kişilerin ailelerine de umut olabileceğini belirtti.