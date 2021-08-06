200 dolar harcayarak kendi işini kurdu! TikTok fenomeni Isabel Sanchez gelirinin milyonlarca dolar olduğunu açıkladı

Hayallerini gerçekleştirmek için hemşireliğe geri dönmek istemediğini belirten Sanchez, 200 dolar harcayarak bir güzellik markası kurdu. Kendi markasını pazarlamak için sosyal medyayı kullandığını ifade eden Sanchez’in aylık geliri milyonlarca dolara ulaşıyor.

23 yaşındayken hemşirelik okulunda eğitim aldığı sırada garson olarak çalıştığını belirten Sanchez o dönemde ancak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar para kazanıyordu. Üstelik oğluyla yeterince zaman geçiremiyordu. 24 yaşındayken mezun oldu ve TikTok’ta daha fazla zaman harcamaya başladı. Bu sayede hayallerini gerçekleştirebileceği yeni işinin ilk fikirlerini oluşturdu.

Sanchez, kendi işini kurarak annesinin emekli olmasına ve oğlunun tüm üniversite masraflarını karşılayabilecek kadar geliri olduğunu anlattı. Kendi markasının ek olarak Sanchez yeni girişimleriyle de iş hayatına katılmaya devam ediyor.



