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200 dolar harcayarak kendi işini kurdu! TikTok fenomeni Isabel Sanchez gelirinin milyonlarca dolar olduğunu açıkladı

06.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki TikTok fenomeni Isabel Sanchez, hemşirelik mesleğini bıraktıktan sonra yeni kariyerindeki kazancını açıkladı. Kendi işini kurmak için hemşirelik görevinden istifa eden Sanchez, TikTok’taki 40 bin takipçisine aylık kazancının milyonlarca dolar olduğunu duyurdu.

200 dolar harcayarak kendi işini kurdu! TikTok fenomeni Isabel Sanchez gelirinin milyonlarca dolar olduğunu açıkladı

Hayallerini gerçekleştirmek için hemşireliğe geri dönmek istemediğini belirten Sanchez, 200 dolar harcayarak bir güzellik markası kurdu. Kendi markasını pazarlamak için sosyal medyayı kullandığını ifade eden Sanchez’in aylık geliri milyonlarca dolara ulaşıyor.

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23 yaşındayken hemşirelik okulunda eğitim aldığı sırada garson olarak çalıştığını belirten Sanchez o dönemde ancak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar para kazanıyordu. Üstelik oğluyla yeterince zaman geçiremiyordu. 24 yaşındayken mezun oldu ve TikTok’ta daha fazla zaman harcamaya başladı. Bu sayede hayallerini gerçekleştirebileceği yeni işinin ilk fikirlerini oluşturdu.

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Sanchez, kendi işini kurarak annesinin emekli olmasına ve oğlunun tüm üniversite masraflarını karşılayabilecek kadar geliri olduğunu anlattı. Kendi markasının ek olarak Sanchez yeni girişimleriyle de iş hayatına katılmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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