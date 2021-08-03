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OnlyFans hesabı açan Türk kızına fenomenden destek

03.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suecuk lakaplı Twitch yayıncısı Ecesu Özevin, yayın yaptığı platformda ayrılarak cinsel içerikli fotoğraf video paylaşım platformu OnlyFans'e geçeceğini duyurdu. Abonelikle içeriklerin görüntülendiği platformda içerik üreteceğini duyurmasının ardından pek çok kötü yorumla karşı karşıya kalan Ecesu Özevin'e yayıncı Şükrü Şentürk'ten destek geldi.

OnlyFans hesabı açan Türk kızına fenomenden destek

Utheneras adıyla Twitch'te yayın yapan eski profesyonel espor oyuncusu Şükrü Şentürk, Twitch'te canlı yayınlar yapan Suecuk lakaplı Ecesu Özevin'in, yakın zamanda OnlyFans platformu üzerinden içerik üreticiliği yapacağını duyurmasının ardından yapılan kötü yorumlara karşılık konu ile alakalı düşüncelerini paylaştı.

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"HOT TUBE YAYINLARINI İZLEYENLERİN YARISI TÜRK"

Twitch platformunda Utheneras ismiyle tanınan Şükrü Şentürk, Twitch'te jakuzilerde bikinili yapılan canlı yayınları izleyen kişilerin yarısının Türk olduğunu iddia etti.

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Utheneras kişisel Twitter hesabı üzerinden, Özevin'in 1 Ağustos Pazar günü paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

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"Bence Türkler olarak bu konularda çok iki yüzlüsünüz. Tüm OnlyFans'ı olanlara hakimsiniz, Twitch'te Hot Tube streamerları izleyenlerin yarısı Türk ama bir Türk buna benzer bir şey yapınca hemen linç hakaret kısmı başlıyor. Ki bu duruma laf edenlerin sağda solda link soracağına eminim."

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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