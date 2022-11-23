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  4. 2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

23.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'lerin başında seslendirdiği şarkılarla hafızalarda yer edinen Rizeli şarkıcı Davut Güloğlu, son haliyle şaşırttı.

2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören hayret etti

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Karadeniz fırtınası Davut Güloğlu, adeta yıllara meydan okuyor.

Rize'nin bir köyünde dünyaya gelen Davut Güloğlu, 11 çocuklu bir ailenin 7. çocuğuydu. 13 yaşındayken anne ve babasını kaybeden ünlü şarkıcı, liseyi tamamlayamadı. Bir süre amatör olarak futbol oynayan Davut Güloğlu, sonrasında İstanbul'da bir market işletti. Marketi iflas edince işsiz kalan yıldız, düğün salonlarında şarkıcılık yaparak geçinmeye başladı.

Seks bağımlısı olmuştu! Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

'Nurcanım' albümüyle şöhrete kavuşan Davut Güloğlu, Katula Katula şarkısıyla tanınırlığını arttırdı.

Seks bağımlısı olmuştu! Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Şimdilerde 50 yaşında olan Davut Güloğlu'nun son halini görenler şaşıp kalıyor.

Seks bağımlısı olmuştu! Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

Davut Güloğlu'na ''Zaman senin için durmuş'' ve ''Kim inanır babam yaşında olduğuna'' gibi yorumlar yapılıyor.

Seks bağımlısı olmuştu! Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

Seks bağımlısı olmuştu! Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

Seks bağımlısı olmuştu! Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

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