2000'li yılların başına damga vurmuştu! Dudak Kalbe'nin iki başrol oyuncusu bakın hangi dizide buluşuyor

2007-2009 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dram türündeki dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyordu.
Kenan ve Lamia’nın aşkını anlatan Dudak Kalbe’de Lamia karakterine Aslı Tandoğan, Kenan karakterine ise Burak Hakkı hayat veriyordu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan 14 yıl sonra aynı dizide buluşuyor.
Uzun süredir ekrandan uzak olan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, atv‘nin Üvey Anne dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Dizinin kadrosunda yer alan Aslı Tandoğan, Üvey Anne'de İpek karakterine hayat veriyor.