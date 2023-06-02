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2004 yılına damga vuran Gelinim Olur Musun’un Tülin’inin son halini gören şaştı kaldı! "İnanılır gibi değil"

02.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Olur Musun yarışması unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. 2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur Musun’da Caner Toygar’la inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Tülin Koca’nın son hali gündem oldu. Gelinim Olur Musun’un Tülin’i şimdiki haliyle ağızları açık bıraktı.

2004 yılına damga vuran Gelinim Olur Musun’un Tülin’inin son halini gören şaştı kaldı! "İnanılır gibi değil"

Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Olur Musun yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Ata Türk, 'Semra Kaynana', gelin adayı Sinem Umaş, Caner ve Tülin gibi yarışmacılar programın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Gelinim Olur Musun’un Tülin’i son haliyle şaşırttı!

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Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye’ye duyurdu.

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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner’in aşkı mutlu sonla bitmedi.

caner

Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.

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Yıllar sonra Caner Toygar’ın Esra Erol’un evlilik programıyla ekranlara dönmesinin ardından Tülin de Seda Sayan’ın kadrolu gelin adayı ve yorumcusu oldu.

tülin

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tülin Koca’nın son halini görenler çok şaşırdı. Koca’nın olduğu iddia edilen fotoğraflara adeta yorum yağdı.

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Koca'nın pozlarını görenler "İnanılır gibi değil", "Eski halinden eser kalmamış", "Ekranda görmek istiyorum", "Her halinle güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Gelinim Olur musun? Ebru Akel

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