2004 yılına damga vuran Gelinim Olur Musun’un Tülin’inin son halini gören şaştı kaldı! "İnanılır gibi değil"

Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Olur Musun yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Ata Türk, 'Semra Kaynana', gelin adayı Sinem Umaş, Caner ve Tülin gibi yarışmacılar programın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. Gelinim Olur Musun’un Tülin’i son haliyle şaşırttı!

Güzelliği ile dikkat çeken Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye’ye duyurdu.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tülin ve Caner’in aşkı mutlu sonla bitmedi.

Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağı programında da boy gösterdi.

Yıllar sonra Caner Toygar’ın Esra Erol’un evlilik programıyla ekranlara dönmesinin ardından Tülin de Seda Sayan’ın kadrolu gelin adayı ve yorumcusu oldu.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Tülin Koca’nın son halini görenler çok şaşırdı. Koca’nın olduğu iddia edilen fotoğraflara adeta yorum yağdı.

Koca'nın pozlarını görenler "İnanılır gibi değil", "Eski halinden eser kalmamış", "Ekranda görmek istiyorum", "Her halinle güzelsin" yorumlarında bulundu.