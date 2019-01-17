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2018’in en büyük premium otomobil markası oldu!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 17.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

2018 yılında da ezeli rakipleri BMW ve Audi’yi geride bırakan Alman otomotiv devi Mercedes-Benz premium sınıftaki liderliğini korumayı başardı. İşte detaylar. 

2018’in en büyük premium otomobil markası oldu!

Rekabetin oldukça çetin geçtiği premium segmentte yıllardır Almanlar başı çekiyor. BMW, Mercedes-Benz ve Audi rekabetçi satış rakamları ile sürekli bir yarış halindeler. Üçüncü genellikle Volkswagen’in lüks üretim birimi Audi olarak aynı kalsa da bir ve iki numara arasında kıyasıya bir mücadele var.

Mercedes-Benz üç yıl üst üste premium sınıftaki tacını korumayı başardı!

2016 yılında premium sınıfın liderliğini BMW’den alan Mercedes-Benz, geçtiğimiz yıl da tacını korumayı başardı. 2018 yılında global çapta 2.31 milyon araç satan Alman otomotiv devi, düşen Avrupa hacmine rağmen küresel satışlarını % 0.9 da olsa arttırmayı başardı. Tabii bu artışta markanın 2018’in ilk çeyreğinde tanıttığı ve ikinci çeyreğinde satışa sunduğu yeni kompakt hatchback modelinin etkisi büyük. Evet 2018 Mercedes-Benz A-Serisi’nden bahsediyoruz. Küresel yıllık satış hacminin dörtte birini oluşturan bu kompakt A sınıfı hatchback otomobil, Alman premium markasının yıllık satışlarını arttırmasına yardımcı oldu.

Gelelim zirvenin ezeli ve ebedi ortağına… BMW, 2016 yılının son aylarında kendisi gibi Alman olan rakibine kaptırdığı liderliği bir daha geri alamadı. Yıllardır rakibini hep bir adım geriden takip eden BMW, 2018 yılında da rakibinin tam 200.000 araç farkla takip etti. 2018’de yıllık satış hacmini %1.8 arttıran BMW, yine de 2018 yılında küresel çapta sadece 2.12 milyon araç satabildi. Markanın satış hacmindeki artışta ise Mercedes-Benz’e göre oldukça geniş olan SUV segmentinin etkisi büyük. SUV modelleri markanın toplam satışlarının üçte birinden fazlasını karşılıyor.

Audi ise her zamanki gibi “premium Alman üçlüsünde” son sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl satışlarda %3.5’lik ciddi bir düşüş yaşayan Audi, yıl genelinde toplamda 1.87 milyon satış gerçekleştirebildi. Şirket beklenmedik bu düşüşte üst kuruluşu Volkswagen Group’u sorumlu tutuyor.

Son olarak, son dönemde tüm dünyada revaçta olan premium otomobillere dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’den inanılmaz bir talep var. Alman otomobil üreticileri ise bu durumu en iyi şekilde değerlendiriyor. Geçtiğimiz yıl Mercedes-Benz ve BMW, Çin satışlarını %11 civarında arttırırken Audi ise %8 artan satış rakamları ile bölgede talebin arttığı bir diğer Alman üretici oldu.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Teknoloji

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