Demir Çelik Lisesi’nde başlayan ve yarım asrı aşan arkadaşlıklarını evlilikle taçlanan Servet Erkenez (75) ile Kamil Yıldırım (75), hayatlarını birleştirmek için Tuzla’yı seçti.

Yaz aylarını Akçay’da, yılın diğer zamanını İstanbul’da geçiren Erkenez ile aslen Safranbolulu olan Yıldırım’ın nikahı, ailelerinin ve sevenlerinin katılımıyla kıyıldı.

"ARKADAŞLIĞIMIZ AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Yıllar içinde bayramlarda, doğum günlerinde mesajlaşarak sürdürdükleri arkadaşlıklarının zamanla bambaşka bir boyut kazandığını anlatan Servet Erkenez, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Tuzla’dayız, birlikteliğimizi mühürlemek için buradayız. Uzun yıllardır birbirimizi arkadaş olarak görüyorduk ama arkadaşlığımız aşka döndü ve karar verdik; sonbaharımızı yaşamak istiyoruz."

Kamil Yıldırım ise bu birlikteliği "İkinci bahar gibi biraz, ikinci bahar oldu bizim için" sözleriyle özetlerken, aralarındaki kıvılcımı "Ben beğeniyordum, herhalde o da beni beğeniyordu galiba" ifadeleriyle anlattı.

ABD’DEN NİKAH İÇİN GELDİ

Bu özel günde annesini yalnız bırakmak istemeyen Hülya Rosen ise mutluluğunu paylaşmak için ABD’den bir haftalığına İstanbul’a geldiğini söyledi.

Annesinin ve Kamil Yıldırım’ın mutluluğu hak ettiğini vurgulayan Rosen, "Onların birbirini çok sevdiğine, çok mutlu olacağına çok inanıyorum. Bu aslında gençler için bir umut, gençlere örnek olmasını istiyorum" dedi. Rosen, bu birlikteliğin kendileri için de "sürpriz bir şey" olduğunu kaydetti.

"ÖLÜNCEYE KADAR EVET"

Aile, nikah törenine ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Nikahı kıyan Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sunar da Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün selamlarını ve mutluluk temennilerini aileye iletti.

Neşeli anların da yaşandığı nikah sonrası yaş sorusuna esprili bir dille "34, hatta 32" yanıtını veren çift, "Ölünceye kadar evet" diyerek başladıkları yeni hayatlarında ömür boyu mutluluk temennilerini kabul etti.