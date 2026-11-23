Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü sınırlarındaki Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların laboratuvar incelemeleri sürüyor.

İLK SONUÇLARDA ÖRNEKLER MÖ 2200-2400 YILLARINA DAYANIYOR

28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda jeofizik, jeoloji ve arkeoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanıldı.

Araştırma sırasında bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçalar, karbon-14 analizleri için ABD, İsviçre ve TÜBİTAK'a gönderildi. ABD'deki laboratuvardan gelen ilk sonuçlarda örneklerin MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildiği bildirildi.

4 BİN 300 YILLIK İZ BULUNDU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, bu yıl bölgede yürüttükleri proje kapsamında ahşap ve kömürleşmiş parçalar bulduklarını belirterek, "Bunları Amerika, İsviçre ve TÜBİTAK'a karbon-14 analizleri için göndermiştim. Dün itibarıyla Amerika'daki laboratuvarın sonuçları geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi bir an önce TÜBİTAK'taki ve İsviçre'den gelecek sonuçları bekliyoruz. Hepsini birlikte karşılaştırarak son bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones ise ABD'deki laboratuvardan gelen sonuçların iki ahşap örneğinin yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğunu belirterek, tarihlendirmenin Nuh Tufanı için öne sürülen bazı tarihlerle örtüştüğünü ancak bunun yapının Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır