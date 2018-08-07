2018'in en şaşırtan ayrılığı: Murat Boz-Aslı Enver ayrılığı

Kadınların ve erkeklerin tutkulu ve bilgili oldukları konularda birbirlerine yardım etmek, hayatın her alanına dair soru sormak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiği topluluk platformu KızlarSoruyor, kullanıcılarına ‘Sizce ünlüler cephesinin en beklenmeyen ayrılığı hangisiydi?’ sorusu soruldu.

Ankette oyların yüzde 44’ünü alan Murat Boz ve Aslı Enver çifti ayrılığıyla en çok dikkat çeken çift seçildi.

Uzun yıllar mutlulukla sürdürdükleri evliliklerini bitirme kararı alan Mustafa Sandal ve Emina Jahoviç çifti ise yüzde 28 oy alarak onları takip etti.

Gençlerin favori çifti Burak Deniz ve Büşra Develi’nin ayrılığı yüzde 22 oy alırken dost kalarak ayrılan Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal çifti yüzde 6 oyla dördüncü oldu.

Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kızların yüzde 37’si, erkeklerin ise yüzde 54’ü en beklenmeyen ayrılık olarak Murat Boz ve Aslı Enver çiftini seçti.



