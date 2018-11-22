2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

En büyük ödül, nesli tükenmekte olan bu iki altın maymunu görüntüleyen fotoğrafçıya verildi. İki maymun, diğer iki erkek arasındaki kavgayı heyecanla izliyor. Bu türler dünyada sadece Çin’deki Qin Ling sıradağlarında yaşıyor.
Belçika’nın Ardenler adlı dağlık bölgesinde yayılan fırtınada bulutlarının ortasında, iki kızıl geyik birbiriyle kıyasıya savaşıyor. Anlaşmazlık nedeni bir dişi geyik. İkisi de alanı diğerine bırakmaya istekli görünmüyor. Bir tepede boynuzları birbirine geçmiş, ayakları yere sabitlenmiş şekilde direniyorlar.
Galapagos Adaları’nda tohum ve böcekler yetmediğinde ispinozlar keskin gagalarıyla birer vampire dönüşüyor. Kurbanları sula granti gibi tropikal deniz kuşlarıdır. İspinoz hayatta kalmak için içeceği kana ulaşıncaya dek deniz kuşunu gagalıyor. Sula granti ise yavruları ve yumurtalarını korumak için buna göz yumuyor. Kan kaybı kalıcı bir zarara neden olmuyor.
Eski bir atık borusunun ağzına yerleşmiş bu iki benekli baykuş, genç fotoğraçının objektifine bakıyor. Fotoğrafçı ve babası, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Kapurthala’da araba kullanırken baykuşları görmüş. 20 santimetreden daha küçük olan baykuşlar şehir hayatına adapte olmuş görünüyor.
Bu deniz aslanları, Antarktika’nın ucunda Errera Kanalı’ndaki bir buz kütlesi üzerinde uzanıyorlar. Bu türün nesli tehlikede değil. Ancak deniz aslanları sadece dinlenmek için değil aynı zamanda avcılara karşı korunmak ve üremek için de giderek eriyen buzullara ihtiyaç duyuyor.
İtalya’nın Abruzzo, Lazio ve Molise Milli Parkı'ndaki bir köyde, Marsican bozayısı gayet rahat bir şekilde yolun karşısına geçiyor. Bu ayılar saldırgan bir tür olmasa da insanlarla temastan kaçınır. Ama bazıları kış uykusuna yatmadan önce karnını doyurmak için şehre inmeye cesaret edebiliyor. Bu ayıların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Onlardan dünyada sadece 50 tane var.
Florida’da bir fotoğrafçı gece yarısı Palm Beach’te uçan bir balığı görüntülemeyi başarmış. Gün içinde bu balıklara ulaşmak neredeyse imkansız. Birçok hayvan için ideal bir av. Ancak saldırganlarından hızlı bir şekilde kaçma becerisine sahipler. Kanada benzer yüzgeçleriyle hem su da hem de havada hareket edebiliyorlar.
Bir çöl soğanı bitkisi, Namibya çöllerinde göğe uzanıyor. Bitki sekiz metreye kadar büyüyüp 1000 yıl kadar yaşıyor. Genelde kıyıdan yaklaşık 150 kilometre içerde yetişirler. Deniz sisinden gelen nemi emerler. Çöldeki kurak ve zorlu koşullara iyi uyum sağlamıştır. Sadece Namibya ve Angola'da olan bir bitki.
Meksika’daki Sierra de Vallejo’da bir erkek jaguar ağaca tırmanıyor. Jagurlar geniş alanlarda yaşam sürdürüyor. Böylece yeterince av bulabiliyor. Ancak Meksika’da yerleşimleri genişletmek için ormanlar yok edildiğinden hayatta kalmak onlar için gittikçe zorlaşıyor. Yaşam alanlarının giderek daralması jaguarın beslenemeyeceği ve bir eş bulamayacağı anlamına geliyor.
Bu su yılanı aç bir dev semenderin ağzında yem olmuş. Tennesse’nin Tellico Nehri’nde Kuzey Amerika’nın en büyük su semenderleri yaşıyor. Ancak yaşam alanlarının bozulması nedeniyle sayıları önemli ölçüde azaldı. Onun varlığı sağlıklı bir su ekosistemini gösteriyor. Bu arada yılan sonunda semenderin ağzından kaçmayı başarıyor.
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