2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

Altın çift



En büyük ödül, nesli tükenmekte olan bu iki altın maymunu görüntüleyen fotoğrafçıya verildi. İki maymun, diğer iki erkek arasındaki kavgayı heyecanla izliyor. Bu türler dünyada sadece Çin’deki Qin Ling sıradağlarında yaşıyor.

Düello



Belçika’nın Ardenler adlı dağlık bölgesinde yayılan fırtınada bulutlarının ortasında, iki kızıl geyik birbiriyle kıyasıya savaşıyor. Anlaşmazlık nedeni bir dişi geyik. İkisi de alanı diğerine bırakmaya istekli görünmüyor. Bir tepede boynuzları birbirine geçmiş, ayakları yere sabitlenmiş şekilde direniyorlar.

Kana susamış ispinozlar



Galapagos Adaları’nda tohum ve böcekler yetmediğinde ispinozlar keskin gagalarıyla birer vampire dönüşüyor. Kurbanları sula granti gibi tropikal deniz kuşlarıdır. İspinoz hayatta kalmak için içeceği kana ulaşıncaya dek deniz kuşunu gagalıyor. Sula granti ise yavruları ve yumurtalarını korumak için buna göz yumuyor. Kan kaybı kalıcı bir zarara neden olmuyor.

Boru baykuşları



Eski bir atık borusunun ağzına yerleşmiş bu iki benekli baykuş, genç fotoğraçının objektifine bakıyor. Fotoğrafçı ve babası, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Kapurthala’da araba kullanırken baykuşları görmüş. 20 santimetreden daha küçük olan baykuşlar şehir hayatına adapte olmuş görünüyor.