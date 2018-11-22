TREND

2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 22.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Doğada nadir görülen maymunlar, uçan balıklar ve kızıl geyiklerin düellosu. İşte 2018'in En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları.

2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları

Altın çift

1
En büyük ödül, nesli tükenmekte olan bu iki altın maymunu görüntüleyen fotoğrafçıya verildi. İki maymun, diğer iki erkek arasındaki kavgayı heyecanla izliyor. Bu türler dünyada sadece Çin’deki Qin Ling sıradağlarında yaşıyor.

Düello

2
Belçika’nın Ardenler adlı dağlık bölgesinde yayılan fırtınada bulutlarının ortasında, iki kızıl geyik birbiriyle kıyasıya savaşıyor. Anlaşmazlık nedeni bir dişi geyik. İkisi de alanı diğerine bırakmaya istekli görünmüyor. Bir tepede boynuzları birbirine geçmiş, ayakları yere sabitlenmiş şekilde direniyorlar.

Kana susamış ispinozlar

3
Galapagos Adaları’nda tohum ve böcekler yetmediğinde ispinozlar keskin gagalarıyla birer vampire dönüşüyor. Kurbanları sula granti gibi tropikal deniz kuşlarıdır. İspinoz hayatta kalmak için içeceği kana ulaşıncaya dek deniz kuşunu gagalıyor. Sula granti ise yavruları ve yumurtalarını korumak için buna göz yumuyor. Kan kaybı kalıcı bir zarara neden olmuyor.

Boru baykuşları

4
Eski bir atık borusunun ağzına yerleşmiş bu iki benekli baykuş, genç fotoğraçının objektifine bakıyor. Fotoğrafçı ve babası, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Kapurthala’da araba kullanırken baykuşları görmüş. 20 santimetreden daha küçük olan baykuşlar şehir hayatına adapte olmuş görünüyor.

Deniz aslanları için yatak

5
Bu deniz aslanları, Antarktika’nın ucunda Errera Kanalı’ndaki bir buz kütlesi üzerinde uzanıyorlar. Bu türün nesli tehlikede değil. Ancak deniz aslanları sadece dinlenmek için değil aynı zamanda avcılara karşı korunmak ve üremek için de giderek eriyen buzullara ihtiyaç duyuyor.

Sokakta bir ayı mı?

6
İtalya’nın Abruzzo, Lazio ve Molise Milli Parkı'ndaki bir köyde, Marsican bozayısı gayet rahat bir şekilde yolun karşısına geçiyor. Bu ayılar saldırgan bir tür olmasa da insanlarla temastan kaçınır. Ama bazıları kış uykusuna yatmadan önce karnını doyurmak için şehre inmeye cesaret edebiliyor. Bu ayıların nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Onlardan dünyada sadece 50 tane var.

Gece uçuşu

7
Florida’da bir fotoğrafçı gece yarısı Palm Beach’te uçan bir balığı görüntülemeyi başarmış. Gün içinde bu balıklara ulaşmak neredeyse imkansız. Birçok hayvan için ideal bir av. Ancak saldırganlarından hızlı bir şekilde kaçma becerisine sahipler. Kanada benzer yüzgeçleriyle hem su da hem de havada hareket edebiliyorlar.

Çölde hayatta kalmak

8
Bir çöl soğanı bitkisi, Namibya çöllerinde göğe uzanıyor. Bitki sekiz metreye kadar büyüyüp 1000 yıl kadar yaşıyor. Genelde kıyıdan yaklaşık 150 kilometre içerde yetişirler. Deniz sisinden gelen nemi emerler. Çöldeki kurak ve zorlu koşullara iyi uyum sağlamıştır. Sadece Namibya ve Angola'da olan bir bitki.

Belli etmeden

9
Meksika’daki Sierra de Vallejo’da bir erkek jaguar ağaca tırmanıyor. Jagurlar geniş alanlarda yaşam sürdürüyor. Böylece yeterince av bulabiliyor. Ancak Meksika’da yerleşimleri genişletmek için ormanlar yok edildiğinden hayatta kalmak onlar için gittikçe zorlaşıyor. Yaşam alanlarının giderek daralması jaguarın beslenemeyeceği ve bir eş bulamayacağı anlamına geliyor.

Semenderin ağzında yem olmak

10
Bu su yılanı aç bir dev semenderin ağzında yem olmuş. Tennesse’nin Tellico Nehri’nde Kuzey Amerika’nın en büyük su semenderleri yaşıyor. Ancak yaşam alanlarının bozulması nedeniyle sayıları önemli ölçüde azaldı. Onun varlığı sağlıklı bir su ekosistemini gösteriyor. Bu arada yılan sonunda semenderin ağzından kaçmayı başarıyor.


10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını
Plastik deyip geçmeyin!Plastik deyip geçmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf vahşi

En Çok Okunan Trend Haberler

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

Hepsiburada'da 550 milyon ürün Efsane Cuma'yı bekliyor!

Hepsiburada'da 550 milyon ürün Efsane Cuma'yı bekliyor!

Kaza selfie'si sosyal medyada viral oldu

Kaza selfie'si sosyal medyada viral oldu

Seyir halindeki araçta seks yaparken görüntülendiler

Seyir halindeki araçta seks yaparken görüntülendiler

İlginizi Çekebilir

Mastürbasyonun beş faydası

Mastürbasyonun beş faydası

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Dünyayı farklı görmenizi sağlayacak 10 fotoğraf

Dünyayı farklı görmenizi sağlayacak 10 fotoğraf

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev hortum görenleri dehşete düşürdü!

Dev hortum görenleri dehşete düşürdü!

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Rüyada köpek görmek ne demektir? Rüyada köpekler görmek ne anlama gelir?

Rüyada köpek görmek ne demektir? Rüyada köpekler görmek ne anlama gelir?

Ünlü model dünyanın en büyük ayaklarıyla dalga konusu oldu

Ünlü model dünyanın en büyük ayaklarıyla dalga konusu oldu

Yeni nesil akıllı tuvaletler geliyor! Dışkınızı analiz ederek teşhis koyacak

Yeni nesil akıllı tuvaletler geliyor! Dışkınızı analiz ederek teşhis koyacak

Moda devi Dolce & Gabbana ırkçılık yapmakla suçlanıyor

Moda devi Dolce & Gabbana ırkçılık yapmakla suçlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.