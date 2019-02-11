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2019 BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

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SİNEMA TV  | 11.02.2019 08:42 | Son Güncelleme

Bu sene 72. gerçekleşen, İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin verdiği BAFTA ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceden zaferle ayrılan yapımlar Roma ve Sarayın Gözdesi (The Favourite) oldu.

2019 BAFTA ödülleri sahiplerini buldu
  1. BAFTA Ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu önemli gecenin sunuculuğunu Joanna Lumley üstlendi. Oscar Ödülleri için ipucu niteliği taşıyan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinde En İyi Film Ödülünü Netflix yapımı Alfonso Cuaron yönetmenliğindeki “Roma” kazandı.

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Meksikalı yönetmen Cuaron ayrıca, tek bir film ile 6 dalda aday olduğu töreninden “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Sinematografi” ödülleri de dahil olmak üzere 4 dalda ödül kazanarak BAFTA tarihinde bir rekor kırdı. Diğer taraftan “Roma”, “En İyi Film” ve “En İyi Yabancı Dilde Film” ödüllerini de kazanarak, 2013 yapımı Gravity ve 2006 yapımı Pan’ın Labirenti filmlerinin başarısını gölgede bıraktı.

Törene eşi Kate Middleton ile birlikte katılan İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, "Sinemaya En Büyük İngilizce Katkı" ödülünü Elizabeth Karsen ve Stephen Wooley'e takdim etti.

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İŞTE 2019 BAFTA ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI...

EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

EN İYİ YÖNETMEN
Alfonso Cuaron, “Roma”

EN İYİ KADIN OYUNCU
Olivia Colman, “The Favourite”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Rachel Weisz, “The Favourite”

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, "Green Book"
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

EN İYİ BELGESEL
“Free Solo,” Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes

EN İYİ ANİMASYON FİLM
“Spider-Man: Into the Spider-Verse,”Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara

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EN İYİ UYARLAMA SENARYO
“BlacKkKlansman,” Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

EN İYİ ORİJİNAL MUZİK
“A Star is Born,” Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
“The Favourite,” Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
“Roma,” Alfonso Cuarón

EN İYİ DÜZENLEME
“Vice,” Hank Corwin

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
“The Favourite,” Sandy Powell

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
“The Favourite,” Nadia Stacey

EN İYİ SES TASARIMI
“Bohemian Rhapsody,” John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI
“Beast,” Michael Pearce (Yazar/Yönetmen), Lauren Dark (Producer)

EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYONU
“Roughhouse,” Jonathan Hodgson, Richard Van Den Boom

EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ
“73 Cows,” Alex Lockwood

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (HALK OYLAMASIYLA SEÇİLDİ)
Letitia Wright, "Black Panter"

SİNEMAYA İNGİLİZCE KATKI (ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞTİR)
Elizabeth Karlsen ve Stephen Woolley, Number 9 Films


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Anahtar Kelimeler:
Bafta bafta awards 72. İngiliz Akademisi Film Ödülleri The Favourite Roma

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