2019 BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

Meksikalı yönetmen Cuaron ayrıca, tek bir film ile 6 dalda aday olduğu töreninden “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Sinematografi” ödülleri de dahil olmak üzere 4 dalda ödül kazanarak BAFTA tarihinde bir rekor kırdı. Diğer taraftan “Roma”, “En İyi Film” ve “En İyi Yabancı Dilde Film” ödüllerini de kazanarak, 2013 yapımı Gravity ve 2006 yapımı Pan’ın Labirenti filmlerinin başarısını gölgede bıraktı.
Törene eşi Kate Middleton ile birlikte katılan İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, "Sinemaya En Büyük İngilizce Katkı" ödülünü Elizabeth Karsen ve Stephen Wooley'e takdim etti.
İŞTE 2019 BAFTA ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI...
EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez
EN İYİ YÖNETMEN
Alfonso Cuaron, “Roma”
EN İYİ KADIN OYUNCU
Olivia Colman, “The Favourite”
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Rachel Weisz, “The Favourite”
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, "Green Book"
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez
EN İYİ BELGESEL
“Free Solo,” Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes
EN İYİ ANİMASYON FİLM
“Spider-Man: Into the Spider-Verse,”Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
“The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
“BlacKkKlansman,” Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott
EN İYİ ORİJİNAL MUZİK
“A Star is Born,” Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
“The Favourite,” Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
“Roma,” Alfonso Cuarón
EN İYİ DÜZENLEME
“Vice,” Hank Corwin
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
“The Favourite,” Sandy Powell
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
“The Favourite,” Nadia Stacey
EN İYİ SES TASARIMI
“Bohemian Rhapsody,” John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI
“Beast,” Michael Pearce (Yazar/Yönetmen), Lauren Dark (Producer)
EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYONU
“Roughhouse,” Jonathan Hodgson, Richard Van Den Boom
EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ
“73 Cows,” Alex Lockwood
YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (HALK OYLAMASIYLA SEÇİLDİ)
Letitia Wright, "Black Panter"
SİNEMAYA İNGİLİZCE KATKI (ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞTİR)
Elizabeth Karlsen ve Stephen Woolley, Number 9 Films
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