2019 BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

BAFTA Ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu önemli gecenin sunuculuğunu Joanna Lumley üstlendi. Oscar Ödülleri için ipucu niteliği taşıyan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinde En İyi Film Ödülünü Netflix yapımı Alfonso Cuaron yönetmenliğindeki “Roma” kazandı.

Meksikalı yönetmen Cuaron ayrıca, tek bir film ile 6 dalda aday olduğu töreninden “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Sinematografi” ödülleri de dahil olmak üzere 4 dalda ödül kazanarak BAFTA tarihinde bir rekor kırdı. Diğer taraftan “Roma”, “En İyi Film” ve “En İyi Yabancı Dilde Film” ödüllerini de kazanarak, 2013 yapımı Gravity ve 2006 yapımı Pan’ın Labirenti filmlerinin başarısını gölgede bıraktı.

Törene eşi Kate Middleton ile birlikte katılan İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, "Sinemaya En Büyük İngilizce Katkı" ödülünü Elizabeth Karsen ve Stephen Wooley'e takdim etti.

İŞTE 2019 BAFTA ÖDÜLLERİNİN KAZANANLARI...

EN İYİ FİLM

“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

EN İYİ YÖNETMEN

Alfonso Cuaron, “Roma”

EN İYİ KADIN OYUNCU

Olivia Colman, “The Favourite”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Rachel Weisz, “The Favourite”

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, "Green Book"

“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

EN İYİ BELGESEL

“Free Solo,” Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes