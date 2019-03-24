2019 banyo dekorasyon trendleri belli oldu!

Her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazelerindeki mermer seçenekleri de modern ve zamansız banyolar oluşturmak için kişilere birbirinden güzel fırsatlar sunuyor.

MODERN YAŞAM ALANLARINDA BETON ETKİSİ VE MERMERİN GÜCÜ



İç mekanlarda endüstriyel stilin popülerleşmeye başlaması ile brüt beton görünümlü duvar ve zeminler, sıra dışı dekorasyon tarzını benimseyenlerin gözdesi oluyor. İç mekan tasarımlarında kullanıldığında yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunan brüt beton, 2019 yılı dekorasyon trendleri arasında yer alıyor.

Antrasit ve grinin birçok tonunun yer aldığı brüt beton görünümlü porselen karo serilerinin tercih edildiği bu dekorasyon stilinde, 120x120, 60x120 ve 60x60 cm ebat alternatifleri sunan sade yüzey dokuları ile betonun dayanıklı yapısını yaşam alanlarıyla buluşturuyor.

Bu yılın yükselen trendi olan mermer, damarlı görünümü ve çarpıcı renkleriyle iç mimarinin göz alıcı malzemesi olarak ön plana çıkıyor. Parlak yüzeylere sahip mermer görünümlü porselen karo serileri de stil sahibi banyolar oluşturmak için tercih edilen modeller arasında.