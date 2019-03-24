Mynet Trend

2019 banyo dekorasyon trendleri belli oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 24.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermer, şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlanıyor. Artık iç mekan tasarımlarında da kullanılan brüt beton ile farklı bir dekorasyon arayanlar yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunuluyor. Gelişen tasarım dünyası ve teknoloji ile beraber günümüz banyoları artık insanların konforlu vakit geçirdikleri, yenilenmek için fırsat oluşturdukları birer yaşam alanına dönüşüyor.

2019 banyo dekorasyon trendleri belli oldu!

Her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazelerindeki mermer seçenekleri de modern ve zamansız banyolar oluşturmak için kişilere birbirinden güzel fırsatlar sunuyor.

MODERN YAŞAM ALANLARINDA BETON ETKİSİ VE MERMERİN GÜCÜ

İç mekanlarda endüstriyel stilin popülerleşmeye başlaması ile brüt beton görünümlü duvar ve zeminler, sıra dışı dekorasyon tarzını benimseyenlerin gözdesi oluyor. İç mekan tasarımlarında kullanıldığında yaşam alanlarına yalın bir görünüm sunan brüt beton, 2019 yılı dekorasyon trendleri arasında yer alıyor.

Antrasit ve grinin birçok tonunun yer aldığı brüt beton görünümlü porselen karo serilerinin tercih edildiği bu dekorasyon stilinde, 120x120, 60x120 ve 60x60 cm ebat alternatifleri sunan sade yüzey dokuları ile betonun dayanıklı yapısını yaşam alanlarıyla buluşturuyor.

2019_banyo_dekorasyon_trendleri

Bu yılın yükselen trendi olan mermer, damarlı görünümü ve çarpıcı renkleriyle iç mimarinin göz alıcı malzemesi olarak ön plana çıkıyor. Parlak yüzeylere sahip mermer görünümlü porselen karo serileri de stil sahibi banyolar oluşturmak için tercih edilen modeller arasında.

2019 yılının öne çıkan dekorasyon trendlerinden olan mermeri şık ve etkileyici tasarımlarla yeniden yorumlayan dekorasyon firmaları, kullanıcılara farklı ebatlarda sundukları porselen karo serileri ile seçim imkanı sunarken, büyük ebat avantajı ve daha az derz kullanımı sağlayarak mekanlarda bütünlük hissi de oluşturuyor.

2019 banyo dekorasyon trendleri her ne kadar düz ve sade kullanımlarla karşımıza çıksa da ışıltı sevenler de unutulmamış. Işıltılı dekor, motif ve rölyef seçeneklerinin de kullanıldığı 2019 banyo dekorasyon trendlerinde kişilere zengin döşeme alternatifleri de sunuluyor.

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
İnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar olduİnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar oldu
Genci yaşlısı onu arıyor! Kilosu 80 liraGenci yaşlısı onu arıyor! Kilosu 80 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banyo trendleri 2019 banyo dekorasyonu banyo dekorasyonu

En Çok Okunan Trend Haberler

WhatsApp'ın bomba özelliği bugün ortaya çıktı

WhatsApp'ın bomba özelliği bugün ortaya çıktı

Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Yoğun kar geliyor! Çiftçiler özellikle uyarıldı

Yoğun kar geliyor! Çiftçiler özellikle uyarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

İnternette bulduğu numarayı arayıp eve çağırdı olanlar oldu

Karaman'da dolaman mantarı sezonu! Genci yaşlısı arıyor

Genci yaşlısı onu arıyor! Kilosu 80 lira

500 yıllık gelenek! Baharın gelişini böyle kutladılar

500 yıllık gelenek! Baharın gelişini böyle kutladılar

İpek'in annesi anlattı: Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Ölüm yoluna bariyerli önlem

Ölüm yoluna bariyerli önlem

İsviçre'den yola çıktı, Kars’a ulaştı! İlk yolcuları bakın kim oldu

İsviçre'den yola çıktı, Kars’a ulaştı! İlk yolcuları bakın kim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.