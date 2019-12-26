2019'un en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz oldu!

Yapımcılığını yaptığı programlar ve Şeyma Subaşı ile boşanmasıyla geçtiğimiz yılın en çok konuşulan ismi olan Acun Ilıcalı, 2019 yılının en popüler ismi oldu. Boşandıktan sonra birçok ünlü isimle beraber anılan medya patronu, Şubat ayında eski eşi Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak mahkemeye başvurarak kızları Melisa’nın velayetini üzerine aldı. Ekrandaki başarısı ve insanlarla kurduğu sıcak ilişkilerle herkesin sempatisini kazanan Acun Ilıcalı sporseverliği ile de gündemdeydi. Fenerbahçe ve Erzurumspor için düzenlediği destek kampanyaları ile medya odağı olan Ilıcalı, MTM’nin raporuna göre 2019 yılında toplam 68 bin 37 habere konu edildi. CEM YILMAZ HEM İŞ HEM DE AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE! İş hayatının yanı sıra aşk hayatı ile ilgi odağı olan ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, Defne Samyeli ile olan birlikteliklerinin sonlanması, magazin gündeminin en popüler konu başlıkları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında sinema yapımcıları ile arasındaki promosyonlu bilet uygulaması tartışmasının Meclis’e taşınması neticesinde Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesine katkıda bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıl boyunca sinema filmi ve stand up çalışmalarıyla ilgi odağı oldu. Ekim ayında çıkarmış olduğu Karakomik Filmler serisinin sosyal medyada boykota uğraması ile istediği gişe sayısını yakalayamayan Cem Yılmaz medyada toplam 46 bin 944 haberde yer alarak, geçtiğimiz yılın popüler isimlerinden oldu.

Demet Akalın paylaşımları ile gündemdeydi

DEMET AKALIN ŞARKILARI KADAR PAYLAŞIMLARIYLA DA GÜNDEM OLDU Ünlü popçu Demet Akalın’ın 2019 yılında çıkardığı son albüm ile müzik listesini alt üst etti. Şarkılarıyla medya gündeminde adından bolca bahsettiren Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da günden düşmedi. İstanbul – İzmir arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate indiren otoyol hakkındaki paylaşımı medyada büyük yankı uyandıran ünlü popçu, geçtiğimiz yıl trafik magandasının saldırısına da uğradı. Katıldığı televizyon programında ise hamileliği sırasında sağlıklı bir süreç yaşamadığı ve kendini şişlemeyi düşündüğü ile ilgili yaptığı açıklamalarla medyada şok etkisi yarattı. Magazin dünyasının en popüler isimlerinden olan Demet Akalın, MTM’nin raporuna göre geçtiğimiz yıl boyunca toplam 9 bin 672 haberde yer aldı. ALEYNA TİLKİ ATTIĞI HER ADIMLA HABER OLAN İSİMLER ARASINDA Türk Popunun en genç yaşta şöhret olan genç isimlerinden Aleyna Tilki’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki popçunun Twitter'a 11 yaşında üye olduğu ortaya çıkınca sosyal medya hesabı kapatıldı. Arkadaşları ile gittiği Bodrum tatilinde cömertliği ile de adından söz ettiren Tilki’nin kilo alması da medyada çok konuşuldu. Eğitimine Amerika’da devam etmeye karar veren Tilki, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Warner Music'in yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor. Warner Music Group’un ilk Türk sanatçısı olacak olan Tilki, MTM’nin aynı araştırmasında, 2019 yılında medyada 26 bin 978 haberde yer alarak tüm gözleri üzerinde topladı.

SILA AŞK HAYATIYLA KONUŞULDU Geçtiğimiz yıl oyuncu Ahmet Kuralla olan birlikteliğini şiddet gördüğü iddiası ile olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Sıla, 2019 yılında yeni aşka yelken açtı. Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile 2019 yılının ilk günlerinde samimi bir şekilde objektiflere yakalansa da, çift birlikteliklerini gizli tutmaya çalıştı. Bir süre sonra ise Hazer Amani’nin eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşandığı haberleri basına yansıdı. İlk başta ilişki iddialarını yalanlayan ikiliden Sıla, katıldığı bir programda ise aşk iddialarını doğruladı ve Amani ile güzel bir yola çıktıklarını itiraf etti. Çiftin 2020 yılının ilk aylarında evleneceği iddiaları da medyada bolca yer aldı. 2019 yılında aradığı mutluluğu bulan şarkıcı Sıla, yıl boyunca toplam 34 bin 86 haberde yer alarak medyanın en popüler isimlerinden oldu. HALUK LEVENT AHBAP İLE LİSTEYE GİRDİ Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yardımlarla gündeme gelen Haluk Levent, yıl boyunca kurucusu olduğu “AHBAP” ile yüzlerce insanın yardımına koştu. Hasta ve ihtiyacı olan tüm insanlara yardım eli uzatmak için gece gündüz çalışan ve sosyal medyadan gelen hiçbir ricayı ve isteği de geri çevirmeyen Haluk Levent, adeta k yılın iyilik meleği seçildi. Yaptığı yardımların yanı sıra müzik kariyerine de kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı medyada 32 bin 412 haberde yer aldı.