2019 yazına damga vuran plaj güzelleri

İşte bu yaz objektiflere yakalanan güzeller...

2019 yazının plaj güzelleri!

BESTE KÖKDEMİR En son 'Kalbimin Sultanı' dizisiyle seyirci karşısına çıkan Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafı binlerce kişi tarafından beğenildi. Güzel oyuncu bir dönem Metin Hara ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.

SERENAY SARIKAYA Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya bikinili paylaşımıyla beğeni topladı.

YASEMİN ÖZİLHAN Formda vücuduyla dikkat çeken Yasemin Özilhan böyle kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor.

GÜLŞEN Gülşen, swarovski taşlı bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Pop yıldızının bu karesi için rekor sayıda yorum yapıldı.

IRMAK ÜNAL Cihan Ünal'ın kızı 40 yaşındaki Irmak Ünal 2 çocuk annesi. Haftada 6 gün spor yapan Irmak Ünal şöyle diyor: ''2 yıldır kırmızı et yemiyorum. Ekmek, tatlı yok. favori gıdam balık.''

ALEYNA TİLKİ Aleyna Tilki Bodrum'da bikinili olarak objektiflere yakalanmıştı. Genç şarkıcı fazla kilolarıyla dikkat çekmiş, takipçileri tarafından eleştirilmişti.

EDA TAŞPINAR Adı 'bronzluk'la özdeşleşen Eda Taşpınar'a teklif yağıyor. Birçok beach işletmecisi, Eda Taşpınar'ı mekanın yüzü yapmak isterken ortaklık teklif edenler dahi oluyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN Bodrum'daki ailesinin yanına giden Tuba Büyüküstün, Gölköy sahilinde deniz keyfi yaptı. Afrika örgüsü ile uzattığı saçlarının ıslanmaması için tülbent takan oyuncu, plajda herkesin ilgi odağı oldu.

TUVANA TÜRKAY Oyuncu Tuvana Türkay'ın Instagram'da paylaştığı bikinili pozu olay oldu. 1 milyon takipçisi olan Türkay kaslarıyla dikkat çekti. Binlerce beğeni ve yorum alan Türkay'a hayranları da destek verdi.

DEMET ÖZDEMİR Erkenci Kuş dizisi ile büyük çıkış yakalayan daha sonra Can Yaman ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir'in yaz tatili tüm hızıyla devam ediyor.

DEREN TALU Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabından paylaştığı bu pozu sosyal medyayı salladı 23 yaşındaki Deren Talu'nun bu pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.