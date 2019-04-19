2019 yazında görülmesi gereken yerler

Türk vatandaşlarının artık pasaportsuz bile sadece kimlik cüzdanlarıyla gidebileceği Kişinev, Moldova’nın başkenti. Kişinev’de kışlar soğuk ve sert geçtiği için yaz ayları gezmek için en keyifli zamanlar. Yeme içme fiyatları uygun. Pasaport çıkarmakla uğraşmayayım diyorsanız tam size göre.
Ankara’dan Kars’a uzanan Doğu Ekspresi’nden sonra şimdi de Tatvan’a kadar ulaşan Van Gölü Ekspresi modası başladı. Doğu Ekspresi gibi yataklı vagonların da olduğu bu tren yolculuğu yaklaşık 24 saat sürüyor. İki yön çok meşakkatli olduğu için giderken Muş ya da Van’a uçakla gidip, dönüş yolculuğunu trenle yapılmanızı öneririz. Bu bölge için en güzel zamanlar Mayıs ve Haziran ayları. Van Gölü’nde tekne turu Akdamar Adası ve çevresi gezilebilir.
Gecesi en güzel Avrupa şehirlerinden birisi Budapeşte. Tuna nehri etrafındaki görkemli binaların gece ışıklandırmaları görülmeye değer. Kış ayları soğuk geçtiği için bahar ve yaz ayları gezmek için en güzel zamanlar. Tuna nehrinin ikiye böldüğü bu güzel şehirde gezilecek yer çok. Hatta fırsatınız varsa Estergon şehrine ya da yakındaki ülke Slovakya’nı başkenti Bratislava’ya da görmenizi öneririz.
Bu yaz biraz Ege’nin şirin köylerine yolculuk yapmaya ne dersiniz? Ege deyince akla sadece Alaçatı ya da Bodrum gelmesin. Bu yol güzergahı üzerinde öyle güzel köyler var ki…. Ödemiş’teki Birgi, Söke’nin Eski Doğanbey, Milas’ın Kapıkırı, Dikili’nin Denizköy, Karaburun’un Kaynarpınar ve Foça’nın Kozbeyli köylerini seyahat rotanıza mutlaka ekleyin… İzmir’e uygun fiyatlı uçak bileti bulmak mümkün.
Türkiye’nin Ege’de iki adası var. Bozcaada çok turistik bir ada. Ancak doğal güzelliyle kendisine hayran bırakacak Gökçeada’yı da seyahat rotanıza eklemeyi unutmayın. Gökçeada içerisindeki yeşil alanlarıyla ve tarihi Rum köyleriyle ünlü bir yer. Kekik kokularını buram buram her köşesinde hissedebileceğiniz Gökçeada’nın en güzel zamanları Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları.
Yeşili bol bir tatil programı yapmak isterseniz Karadeniz’in doğu kısımlarını yol alın. Artvin’de Borçka Karagöl ya da Şavşat’taki Karagöl Türkiye’nin saklı cenneti diyebileceğimiz şahane güzellikte yerler. Yeşilin her tonunu görebileceğiniz bu göl ve çevresinde huzurlu bir tatil yapmak mümkün. Rotanıza sadece kimliğinizle girebileceğiniz Gürcistan’ı da ekleyebilirsiniz. Sarp sınır kapısından geçiş yapılıyor. Parkları, meydanları, geniş sahiliyle Gürcistan’ın en turistik şehri Batum’a bir iki gününüzü ayırın.
Gökova körfezinin en güzel yerlerinden biridir. Akyaka’yı özel kılan kendine has evleri, içinden akan buz gibi Azmak çayı ve şahane denizi. Bodrum, Çeşme gibi eğlence mekanları ve havalı plaj arıyorsanız size göre değil. Ancak dingin, huzurlu, özel bir yerde tatil yapak istiyorsanız Akyaka’yı mutlaka listenize ekleyin.
Tatillerinizde farklı bir yer farklı bir kültür görmek istiyorsanız Balkanların Adriyatik kıyısındaki şirin şehri Saranda’ya ne dersiniz? Arnavutluk’un Yunanistan kıyısındaki bu turistik şehir denizi ve eğlencesiyle ünlü. Yeme içme fiyatları uygun. Üstelik Türk vatandaşları Arnavutluk’a vizesiz gidebiliyor. Eğer Schengen vizeniz varsa Yunanistan’ın Korfu adasına da gidebilirsiniz. Korfu İtalyan mimarisiyle dikkat çeken İyon denizinde bir ada. Saranda’dan Korfu’ya yazın çok sık feribot seferleri yapılıyor. Ksamil bölgesi turkuaz rengi denizi ve bembeyaz kumuyla kendinizi Maldivler’de hissedebileceğiniz bir yer.
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