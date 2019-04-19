2019 yazında görülmesi gereken yerler

Kişinev

Türk vatandaşlarının artık pasaportsuz bile sadece kimlik cüzdanlarıyla gidebileceği Kişinev, Moldova’nın başkenti. Kişinev’de kışlar soğuk ve sert geçtiği için yaz ayları gezmek için en keyifli zamanlar. Yeme içme fiyatları uygun. Pasaport çıkarmakla uğraşmayayım diyorsanız tam size göre.

Van Gölü



Ankara’dan Kars’a uzanan Doğu Ekspresi’nden sonra şimdi de Tatvan’a kadar ulaşan Van Gölü Ekspresi modası başladı. Doğu Ekspresi gibi yataklı vagonların da olduğu bu tren yolculuğu yaklaşık 24 saat sürüyor. İki yön çok meşakkatli olduğu için giderken Muş ya da Van’a uçakla gidip, dönüş yolculuğunu trenle yapılmanızı öneririz. Bu bölge için en güzel zamanlar Mayıs ve Haziran ayları. Van Gölü’nde tekne turu Akdamar Adası ve çevresi gezilebilir.

Budapeşte

Gecesi en güzel Avrupa şehirlerinden birisi Budapeşte. Tuna nehri etrafındaki görkemli binaların gece ışıklandırmaları görülmeye değer. Kış ayları soğuk geçtiği için bahar ve yaz ayları gezmek için en güzel zamanlar. Tuna nehrinin ikiye böldüğü bu güzel şehirde gezilecek yer çok. Hatta fırsatınız varsa Estergon şehrine ya da yakındaki ülke Slovakya’nı başkenti Bratislava’ya da görmenizi öneririz.