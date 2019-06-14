2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi.Haziran 2019 fiyatları yer alan liste harf sırasına göre dizilmiştir... İşte Türkiye'de satış yapan markaların 70-110 bin TL arasındaki modelleri...
CİTROEN
C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Kampanyalı fiyat 95.000 TL
C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2
Kampanyalı fiyat 88.500 TL
DACİA
Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 75.900
DACİA
Duster Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2 98.900
FİAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - 83.900 TL
Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 68.900 TL
FİAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP 95.900 TL
Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 80.900 TL
FORD
Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı 102.100
HONDA
Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin 107.300 TL
HYUNDAİ
İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 79.650 TL
HYUNDAİ
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 88.800 TL
HYUNDAİ
Accent Blue 1.4 MPi 6 İleri Düz Mode Plus (Benzinli) 88.560 TL
HYUNDAİ
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) 94.325 TL
KİA
Picanto Live 1.0L Benzin 88.900 TL
KİA
Rio Cool 1.25L Benzin 84.900 TL
KİA
Ceed HB Cool 1.4L Benzin 106.900 TL
NİSSAN
MICRA 1.2 CVT (A/T) 84.320 TL
OPEL
Corsa Essentia 1.2 70 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Benzin ) 92.300
OPEL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 140 HP Manuel Şanzıman MT-6 ( Benzin ) 105.700
PEUGEOT
208 SIGNATURE 1.2 PureTech 82hp 103.502 TL
PEUGEOT
301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp 95.307 TL
RENAULT
Clio Joy 1.2 75 bg 80.400 TL
RENAULT
Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg 83.400 TL
RENAULT
Symbol Joy 1.0 SCe 75bg 75.900 TL
RENAULT
Megane HB Joy 1.6 16V 115 bg 103.250 TL
SKODA
Fabia 1.0 75 PS Ambition 86.400 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision 108.200 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 106.100 TL
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