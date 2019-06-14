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2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 14.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi.Türkiye'de satış yapan markaların 70-110 bin TL arasındaki o modeller...

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi.Haziran 2019 fiyatları yer alan liste harf sırasına göre dizilmiştir... İşte Türkiye'de satış yapan markaların 70-110 bin TL arasındaki modelleri...

citroen-oto

CİTROEN

C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Kampanyalı fiyat 95.000 TL

elysee-oto

C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Kampanyalı fiyat 88.500 TL

dacia

DACİA

Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 75.900

dacia-duster1

DACİA

Duster Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2 98.900

egea-sedan1

FİAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - 83.900 TL

Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 68.900 TL

egea-hetback

FİAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP 95.900 TL

Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 80.900 TL

ford-fiesta

FORD

Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı 102.100

honda-jazz

HONDA

Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin 107.300 TL

hyundai-i10

HYUNDAİ

İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 79.650 TL

hyundai-i20

HYUNDAİ

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 88.800 TL

accent-blue

HYUNDAİ

Accent Blue 1.4 MPi 6 İleri Düz Mode Plus (Benzinli) 88.560 TL

elantra


HYUNDAİ

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) 94.325 TL

kia2

KİA

Picanto Live 1.0L Benzin 88.900 TL

ria-cool


KİA

Rio Cool 1.25L Benzin 84.900 TL

kia-ceed

KİA

Ceed HB Cool 1.4L Benzin 106.900 TL

nissan4

NİSSAN

MICRA 1.2 CVT (A/T) 84.320 TL

corsa-essentia

OPEL

Corsa Essentia 1.2 70 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Benzin ) 92.300

astra-sedan

OPEL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 140 HP Manuel Şanzıman MT-6 ( Benzin ) 105.700

peugeot-signature

PEUGEOT

208 SIGNATURE 1.2 PureTech 82hp 103.502 TL

301-1

PEUGEOT

301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 hp 95.307 TL

clio-joy

RENAULT

Clio Joy 1.2 75 bg 80.400 TL

clio-sport1

RENAULT

Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg 83.400 TL

renault-symbol

RENAULT

Symbol Joy 1.0 SCe 75bg 75.900 TL

megane5

RENAULT

Megane HB Joy 1.6 16V 115 bg 103.250 TL

skoda-fabia

SKODA

Fabia 1.0 75 PS Ambition 86.400 TL

toyota-corolla2

TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision 108.200 TL

yaris1

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline 106.100 TL

polo2

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
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Anahtar Kelimeler:
otomobil fiyat

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Şuraya bak en dandik 1.0 motor araba bile 80 bin TL. Avrupanın fakirlerinin rahatlıkla bindiği arabaya, bizim zenginlerimiz zor biniyor!!
ne kadar saçma sapan haber yapiyorsunuz nissan qashqainin 250 bin liralik aracın resmini koyuyorsunuz altınada nissan micra 84 bin tl yazıyorsunuz komiksiniz çok
Bunlar arabamı ölüm makinası
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