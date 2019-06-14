2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listelendi.Haziran 2019 fiyatları yer alan liste harf sırasına göre dizilmiştir... İşte Türkiye'de satış yapan markaların 70-110 bin TL arasındaki modelleri...

CİTROEN

C3 LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Kampanyalı fiyat 95.000 TL

C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82 HP 6.2

Kampanyalı fiyat 88.500 TL

DACİA

Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 75.900

DACİA

Duster Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2 98.900

FİAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - 83.900 TL

Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 68.900 TL

FİAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP 95.900 TL

Güncel Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 80.900 TL

FORD

Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı 102.100

HONDA

Jazz 1.3L Dream Otomatik Benzin 107.300 TL

HYUNDAİ

İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 79.650 TL

HYUNDAİ

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 88.800 TL

HYUNDAİ



Accent Blue 1.4 MPi 6 İleri Düz Mode Plus (Benzinli) 88.560 TL