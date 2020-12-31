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2020'nin en çok beğenilen 5 paylaşımı! Kazanan yine Kylie Jenner

31.12.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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2020'nin en çok beğenilen 5 paylaşımı! Kazanan yine Kylie Jenner

Hayatının hemen hemen her anını Instagram'da yayınlayan gösteri dünyasının ünlü isimleri arasında 2020 yılının beğeni rekoru kıran paylaşımları belli oldu. Listenin başında her ne kadar futbolcu Cristiano Ronaldo yer alsa da, beğeni rekoru toplamda üç farklı gönderiyle Kylie Jenner'ın oldu.

2020 yılının beğeni rekoru kıran paylaşımları belli oldu. Kylie Jenner listeyi kimselere yar etmedi ve yine zirveye oynadı.

KYLIE JENNER

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Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, 17 Ekim'de kızı Stormi Webster'ın babası rapçi Travis Scott ile poz verdiği fotoğrafı listenin 10. sırasında yer aldı.

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Jenner'ın bu karesi 14 milyonun üzerine beğeni aldı.

CRISTIANO RONALDO

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez ve kendi adını verdiği oğlu ile bu fotoğrafı 14.3 milyon beğeni aldı.

KYLIE JENNER

Kylie Jenner, 1 Ekim'de yayınladığı bu gönderi ile listede 8. sırada yer aldı.

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Kızının dizine yatan Jenner'ın bu paylaşımı 14.5 milyon beğeni aldı.

KYLIE JENNER

Yine Kylie Jenner, kızı Stormi Webster'ın banyo yaparken köpükler arasında verdiği bu pozunu 26 Mart'ta paylaşmıştı.

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Jenner'ın karesi 15.3 milyon beğeni aldı.

ARIANA GRANDE

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Ünlü şarkıcı Ariana Grande, sosyal medya hesabından sevgilisi Dalton Gomez ile nişanlandığını bu kare ile duyurmuştu.

Grande'nin bu gönderisi 15.4 milyon beğeni aldı.

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