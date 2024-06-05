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  4. 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven Survivor'daki favori iki ismini açıkladı!

2020 şampiyonu Cemal Can Canseven Survivor'daki favori iki ismini açıkladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 10:57
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Survivor'ın 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Canseven bu kez ise Survivor açıklaması ile gündeme geldi. Ünlü isim Survivor'da favori iki ismini açıkladı.

2020 şampiyonu Cemal Can Canseven Survivor'daki favori iki ismini açıkladı!

Bu yıl Survivor All Star'da kavga ve kaos hiç eksilmiyor. Yarışmanın neredeyse tüm bölümleri sosyal medyada çok konuşuluyor.

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da finale çok az bir zaman kaldı.

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Büyük bir heyecan ve merakla izlenen yarışma hakkında eski şampiyon Cemal Can Canseven'den açıklama geldi.

Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven 2. Sayfa kameralarının sorularını yanıtlarken Survivor All Star hakkında da konuştu.

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"BİR SÜRÜ FAVORİM VAR"

Yarışmadaki favorilerini açıklayan Cemal Can, Nefise ve Ogeday'ın ismini verirken, kadın-erkek finali olabileceğinin altını çizdi.

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Canseven yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Survivor'ı takip ediyorum. Bir sürü favorim var. Nefise ve Ogeday arasında gidiyorum. Bence bir kız bir erkek finali olacak."

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Cemal Can Canseven
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