2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu Haluk Bilginer anons etti

Puhu Tv adlı dijital bir platformda yayınlanan Şahsiyet dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle geçen yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı.

Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

SALGIN NEDENİYLE O NLİNE GERÇEKLEŞTİ

66 yaşındaki usta aktör, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği 48. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Play filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu.



