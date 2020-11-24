MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu Haluk Bilginer anons etti

2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu Haluk Bilginer anons etti

24.11.2020 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Emmy Ödülleri 48'nci kez sahiplerini buldu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer açıkladı. Bilginer anonsunu İstanbul Üsküdar'dan, Kız Kulesi manzarası önünden yaptı. 13 yaşındaki Billy Barratt, "Responsible Child" dizisiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan en genç isim oldu.

Puhu Tv adlı dijital bir platformda yayınlanan Şahsiyet dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle geçen yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı.

Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

Haluk Bilginer 47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi

SALGIN NEDENİYLE O NLİNE GERÇEKLEŞTİ

66 yaşındaki usta aktör, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği 48. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Play filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu.

Şahsiyet dizisinin konusu ne yönetmeni ve oyuncuları kimler? (Haluk Bilginer Agah Beyoğlu rolüyle Emmy Ödülü'nü kazandı)Şahsiyet dizisinin konusu ne yönetmeni ve oyuncuları kimler? (Haluk Bilginer Agah Beyoğlu rolüyle Emmy Ödülü'nü kazandı)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
İtiraf etti! Kalçalarını inceltip...İtiraf etti! Kalçalarını inceltip...
Listeler alt üst oldu... Kıyasıya reyting mücadelesi! Listeler alt üst oldu... Kıyasıya reyting mücadelesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

ABD, F-35 uçağında nükleer bomba atışı test etti

ABD, F-35 uçağında nükleer bomba atışı test etti

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

Vücudunun yarısını kaybeden genç hayata böyle tutundu

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Tünelin sonunda ışık göründü

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

Ünlü şeften eleştirilere yanıt: Gençler illa bir şeye özenecekse...

İlginizi Çekebilir

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Diğer Haberler

Emily Attack cinsel ilişki itirafıyla şoke etti

Evli adam ve karısıyla cinsel ilişkiye girmiş! İtiraf etti

Irmak Ünal: İğne yapmayı öğrendim

'İğne yapmayı öğrendim'

Gwyneth Paltrow ve Khloe Kardashian’ın huzuru bulduğu orgazm tarikatı gündemde! 'Seks tarikatı' suçlaması

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Kelly Brook itiraf etti! Kalçalarını inceltip...

İtiraf etti! Kalçalarını inceltip...

Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? İşte Okan Karacan son hali

Tanımak imkansız! 1 yılda 80 kilo verdi

Beren Saat'ten şaşırtan açıklama! Albüm mü çıkarıyor?

Beren Saat'ten şaşırtan açıklama! Albüm mü çıkarıyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.