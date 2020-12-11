Cuma gecelerine damga vuran rekortmen dizi Kırmızı Oda’nın zihinleri açan ilham kaynağı 22 repliği!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenerek televizyon ekranına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi Türk dizilerinde yeni bir çığır açtı. Psikolojik analizlerin ağırlık olduğu dizinin başrollerini Binnur Kaya, Burak Sevinç ve Meriç Aral paylaşıyor. Hafta sonu karantinasına sayılı saatler kala evlerinde sımsıcak bir hikayenin izlerini takip etmek isteyenler geri sayımı şimdiden başlattı. Kırmızı Oda dizisinin sosyal medyanın gündemine düşen replikleri...

Duygularını yaşamak kadar güzel bir şey var mı? Acı ya da tatlı, onlardan kaçmamak çok kıymetlidir.

Çocukluk acılarımız bizi abad da eder, berbat da. Yeter ki zamanında direksiyonu ne tarafa kıracağımızı, hangi yolu seçeceğimizi bilelim.

Zoru kolay, uzağı yakın edendir umut. Karanlığı aydınlatan, acıyı hafifleten, olmayacak suçu bağışlatan.

Yalnızlığa göğüs germek için önce onu kabullenmek gerekir.

Mutluluk sadece onu her yerde arayanlara gelir.

Hayat bir anda çok değişik yollar çıkarıyor karşımıza. Bizim seçtiğimiz yol sadece kendimizin yol, sadece kendimizin değil, başkalarının kaderini de etkiliyor.