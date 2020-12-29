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2020 yılında en çok kazanan CS:GO takımları belli oldu!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 29.12.2020 17:50 | Son Güncelleme:
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2020 yılında en çok kazanan CS:GO takımları belli oldu!

2020 yılının espor bilançosu da açıklanmaya başlandı. Counter-Strike ansiklopedisi Liquipedia Counter-Strike'ın paylaşımına göre koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılının en çok kazanan CS:GO takımı Mad Lions oldu.

2020 yılının artık sonuna yaklaşıyor, 2021'i karşılamak için gün sayıyoruz. Şu günlerde firmalar, 2020 yılına dair bilançolarını da tek tek açıklıyor. Örneğin; 2020'nin vikipedia'da en çok aranan konuları ve 2020'nin en çok izlenen YouTube videoları 2021 bitmeden açıklanan listelerden sadece ikisi. Peki 2020 yılında e-spor dünyasında durumlar nasıldı?

İŞTE 2020'NİN EN ÇOK KAZANAN CS:GO TAKIMLARI

Liquipedia Counter Strike'ın paylaştığı infografik ile 2020 yılının en çok kazanan CS:GO takımları ortaya çıktı. Buna göre, Danimarkalı CS:GO takımı Mad Lions 643 bin 500 dolar kazançla listenin ilk sırasına oturdu. Mad Lions'u ise 641 bin 750 dolarla Virtus.Pro ve 632 bin 250 dolarla Complexity Gaming takip etti. Listenin tamamı ise şöyle:

1) Mad Lions (643 bin 500 dolar)
2) Virtus.Pro (641 bin 750 dolar)
3) Complexity Gaming (632 bin 250 dolar)
4) Astralis (631 bin dolar)
5) Natus Vincere (626 bin dolar)
6) Team Vitality (621 bin dolar)
7) BIG (519 bin 604 dolar)
8) OG (465 bin 750 dolar)
9) MIBR (460 bin 592 dolar)
10) FURIA Esports (397 bin 500 dolar)
11) Team Liquid (391 bin dolar)
12) Heroic (385 bin 500 dolar)
13) Evil Geniuses (382 bin 500 dolar)
14) G2 Esports (338 bin 500 dolar)
15) Gambit Esports (338 bin 274 dolar)
16) Fnatic (321 bin 250 dolar)
17) mousesports (313 bin 500 dolar)
18) FaZe Clan (261 bin 600 dolar)
19) HAVU Gaming (230 bin 216 dolar)
20) Team Spirit (206 bin dolar)

Liste

KORONAVİRÜSE RAĞMEN YÜKSEK KAZANÇ

Birçok espor etkinliği koronavirüs salgınının gölgesinde geçmesine rağmen toplam kazanç yüksek oldu. Yine aynı paylaşıma göre 2020 yılında yaklaşık 16.8 milyon dolar ödül dağıtıldı. Toplam miktara 1400 turnuvanın sonunda ulaşıldı.

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