2020’nin trend rengi ‘Klasik Mavi’ oldu

İSTANBUL, (DHA)- Global Renk Enstitüsü Pantone, 2020’nin trend rengini klasik mavi olarak belirledi. Sadece gardırop seçimlerinde değil, dekorasyondan kozmetiğe kadar birçok konuda yılın rengi olan klasik mavi için, Morhipo MAG ekibi klasik mavinin kullanma önerilerini sundu.

Klasik mavi renginin kullanımıyla ilgili detayları paylaşan Morhipo MAG ekibi, mavi renginin günlük yaşamın her dakikasında kullanılabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Mavi rengi günlük yaşamın her dakikasında kullanabilirsiniz. Güçlü bir ton olan kobalt ya da kraliyet mavisi denen bir mavi tonu olan bu renkle, sıra dışı kombinler yaratarak farklı görünmeniz mümkün. Payetli masmavi bir elbiseyle hareketli yaz gecelerine ya da kadife elbiselerle kış partilerine hazırlanabilirsiniz. Doğanın en baskın diğer rengi olan yeşilin yanı sıra kahverengi, bej, kırık beyaz ya da diğer toprak tonlarıyla maviyi dengeleyecek görünümler yaratabilirsiniz. Klasik mavi ve beyazı bir araya getirerek Fransız etkili bir marin havası yakalamanız mümkün. Çizgili desenler, kumaş pantolonlar ve babetlerle sokak stilinizi yaza şimdiden hazırlayabilirsiniz. Siyahtan vazgeçemeyenler ise klasik mavi ile siyahı kullanarak cool bir stil yakalayabilir. Baştan aşağı masmavi giyinmek de tam kraliyetlik tercih olur. Bu tonu mutlaka tonsürton kombinlere taşıyın. “Herkes beni fark etmeli” diyorsanız, neon renkler için maviyi taban olarak kullanabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.