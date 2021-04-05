Çin Hükümeti, Oscar Ödül Töreni’nin yayınlanmasını yasakladı

2021 yılı içerisinde 93. kez düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni’ne Çin Hükümeti’nden sert bir tepki geldi. Yaklaşık 50 yıldır ilk defa bu yıl, Oscar Ödül Töreni’nin ülkede yayınlanması yasakladı. Yayın yasağının temelinde ise Asyalı kadın yönetmen Chloe Zhao’nun Nomadland filminin ödül adayı olarak gösterilmesi yatıyor.

Nomadland filminin 2019'da Hong Kong demokrasi protestolarını ekranlara yansıtması Çin Hükümeti’ni harekete geçirdi. Hong Kong’da büyümüş bir aktivist olan Joey Siu gibi protestoculara odaklanan film, üniversitelerin kuşatılmasını ve protestolar sırasında yaşanan önemli anları konu alıyor. Film, hükümetin protestolara yeniden ilgi gösterilmesinden endişe duymasına neden olurken; uygulamaya alınan Ulusal Güvenlik Yasası'nın yeniden tartışmalara açılmasından ve protestoları kışkırtmasından korkuyor.



