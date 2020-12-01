Pasaport yurtdışına çıkış gerekli olan izin belgesidir. Nadiren kimlikle girilebilen belli ülkeler olsa da çoğunlukla pasaport olmadan başka bir ülkeye giriş ve çıkış yapılamaz. Pasaport çıkartmak için yatırılması gereken harç bedeli vardır. Pasaport harç bedelleri her yıl belli oranda artış gösteriyor. Belirlenen 2021 pasaport harçları için güncel fiyatlar şöyle;

2021 PASAPORT HARÇLARI

Harçlardaki artış yüzde 9.11 olarak belirlendi.

2021 6 aylık pasaport harcı: 227,2 Lira

2021 1 yıllık pasaport harcı: 332 Lira

2021 2 yıllık pasaport harcı: 542 Lira

2021 3 yıllık pasaport harcı: 770 Lira

2021 4 yıl ve üzeri pasaport harcı: 1085 Lira ya yükseldi.

2021 pasaport harçlarıyla birlikte, defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya yükseliyor. 2021 itibariyle pasaportlar en az 6 aylık çıkartılabilecek. Pandemi sürecinde her ne kadar yurtdışına çıkamasak da harçlara gelen zam merak konusu. En kısa zamanda tekrar pasaportlarımız cebimizde dünyanın dilediğimiz yerine giden bir uçakta olmak dileğiyle.



