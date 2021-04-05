2021 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, bu yıl 27'nci kez sahiplerini buldu. Daha önceki senelerde yaklaşık iki saat süren ödül töreni 2021 yılında koronavirüs pandemisi gölgesinde bir saatte tamamlandı. Ödül töreninde sunucuların ve ödül kazananların önceden kaydedilen görüntülerini yayınladı. The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt’s Creek ve The Crown dizileri gecenin kazananları oldu.

SİNEMA

Toplu Performans: The Trial of the Chicago 7

En İyi Kadın Oyuncu: Viola Davis | Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman | Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-jung| Minari

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya | Judas and the Black Messiah

En İyi Dublör Performansı: Wonder Woman 1984

TELEVİZYON

Drama Dalında Toplu Performans: The Crown

Komedi Dalında Toplu Performans: Schitt's Creek

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Gillian Anderson | The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Jason Bateman | Ozark

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Catherine O'hara | Schitt’s Creek

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jason Sudeikis | Ted Lasso

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Anya Taylor-Joy | The Queen’s Gambit

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Mark Ruffalo | I Know This Much Is True

En İyi Dublör Performansı: The Mandalorian



